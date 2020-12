Uomini e Donne oggi, rotture e un’eliminazione: Matteo con le stampelle

La puntata di Uomini e Donne oggi, venerdì 11 dicembre 2020, è molto più tranquilla rispetto a quella andata in onda ieri. Il programma continua a trasmettere la registrazione dello scorso 27 novembre. Al centro dello studio dovrebbero ritrovarsi Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. La dama afferma che non si concederà fisicamente finché lui non le darà l’esclusiva. Deciderà di mettere tutta se stessa in questo rapporto solo quando lui le avrà dato le certezze che cerca. Non vuole di certo che avvenga quello che è accaduto lo scorso anno, quando poi Riccardo ha deciso di tornare con Ida Platano. Il Guarnieri, però, rivela di voler fare un passo indietro con lei, visto che ha intenzione di continuare a sentire Michele. Quest’ultimo, intanto, sta continuando a prendere i numeri di altre dame.

A questo punto, Roberta decide di chiudere definitivamente con Michele. Invece, vorrebbe discutere della situazione con Riccardo la sera stessa. Dopo il caos a cui i telespettatori hanno assistito ieri, torna finalmente la calma in studio. Pare che oggi Sophie Codegoni racconti come sta proseguendo il suo percorso. È uscita con Giorgio e Matteo, il quale si presenta con le stampelle siccome si è rotto un piede. La giovane tronista è felice delle due esterne e ammette di essersi trovata bene con entrambi. In particolare, con Matteo ha trascorso dei momenti speciali: lui ha deciso di farle vedere dei video in cui si mostra com’è nella vita di tutti i giorni. Questo gesto è stato molto apprezzato da Sophie, che ha deciso di non portare in esterna Antonio.

Armando Incarnato è uscito con Lucrezia Comanducci, ma tra loro la conoscenza non sta proseguendo nel migliore dei modi. Infatti, durante la loro uscita, il cavaliere napoletano si è infuriato molto per un atteggiamento tenuto dalla giovane dama. Gianni Sperti lo attacca quando sente la sua motivazione, ma lui ribadisce il suo pensiero dichiarando di aver trovato irrispettoso il comportamento di Lucrezia, la quale si sarebbe recata al supermercato più vicino con il ragazzo della reception del Selfe Service in cui stavano mangiando, per acquistare il vino.

Gianluca De Matteis decide di mettere fine alla sua conoscenza con Marianna. Il tronista romano ammette in studio che da parte sua non è scattato nulla di speciale. Pertanto, la corteggiatrice si ritrova a dover lasciare il programm