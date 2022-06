UeD Trono Over e Trono Classico: chi sarà davvero riconfermato e chi no

Quali volti noti di Uomini e Donne torneranno negli studi del programma a settembre e quali no? Negli ultimi giorni si sono rincorse diverse indiscrezioni, sia per quel che riguarda il Trono Over, sia per quel che concerne il Trono Classico del dating show timonato da Maria De Filippi. Alcune con un fondo di verità, altre assai improbabili e fantasiose.

Trono Over, chi ci sarà nella stagione 2022/2023

Capitolo Trono Over: diversi portali e qualche testate hanno sostenuto che la dama più nota del Trono Over, la torinese Gemma Galgani, potrebbe essere ‘pensionata’ dal programma. La voce non trova al momento alcuna fondatezza. Per questo, con ogni probabilità, la donna sarà protagonista anche nella prossima stagione della trasmissione. I fan possono stare tranquilli: vedranno altri duelli infuocati tra la piemontese e la vulcanica Tina Cipollari.

Altra volto che ritornerà a calcare gli studi UeD, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, sarà quello di Ida Platano. La dama bresciana, protagonista assoluta della stagione da poco conclusa, sarà di nuovo al centro delle dinamiche dello show. E Riccardo Guarnieri? Ci sarà? Sul cavaliere ci sono voci discordanti ma è probabile che pure lui rispunterà nel parterre.

Al momento sono incerte anche le presenza di Biagio Di Maro, Fabio Nova e Catia Franchi, sorella della stilista Elisabetta. Pochi dubbi invece sul fatto che Armando Incarnato, Pinuccia ed Alessandro saranno di nuovo al centro delle trame della trasmissione.

Trono Classico, chi ci sarà nella stagione 2022/2023

Grande movimento anche per quel che riguarda il Trono Classico: ovviamente saranno inseriti nuovi tronisti e nuovi corteggiatori. Come da tradizione, però, Maria pescherà qualcuno anche dalle stagioni precedenti. Tra le voci più insistenti c’è quella che vuole il ritorno in studio di Federica Aversano, la fascinosa campana che per diverso tempo ha provato a stregare Matteo Ranieri, venendo all’ultimo scartata per Valeria Cardone.

La Aversano non è uscita subito di scena in quanto pare abbia interessato sia Alessandro Vicinanza sia Riccardo Guarnieri. La donna non ha nascosto il suo interesse per Riccardo. Affidarle un trono sarebbe una scelta da ‘usato sicuro’ per Maria.

Anche le quotazioni di Lilli Pugliese non sono basse. Dopo la batosta presa con Luca Salatino, potrebbe rifarsi laddove venisse chiamata dalla redazione (lei ha già fatto sapere che non disdegnerebbe una proposta). Infine, sul fronte maschile, si sta facendo largo l’ipotesi di rivedere tra i protagonisti Andrea Dalla Cioppa.

Opinionisti UeD, chi ci sarà nella stagione 2022/2023

Nessuno scossone sul fronte opinionisti, con la riconferma in blocco. Anche in questo caso, come ogni anno, qualcuno ha mormorato di un presunto addio di Gianni Sperti e/o Tina Cipollari. Nulla di tutto questo: salvo imprevisti saranno di nuovo al loro posto.