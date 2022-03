UeD, Tina si ribella con la regia: Zerbi scappa e il web invoca la d’Urso

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con lo show di Tina Cipollari, che se la prende con il direttore delle luci e il pensiero di molti telespettatori finisce su Barbara d’Urso. Subito l’opinionista chiede a Maria De Filippi il permesso per far entrare il direttore delle luci. Si dice convinta del fatto che, al centro studio, le luci siano migliori, mentre nella sua direzione la situazione cambierebbe. Crede di non apparire come realmente è di fronte alle telecamere, proprio per colpa di chi gestisce questo dietro le quinte. Entra così il tecnico e cerca di capire le richieste di Tina.

L’opinionista si posiziona in varie postazioni per far capire il problema. Non solo chiede al direttore delle luci di sistemare al meglio, ma intende trovare delle soluzioni anche per quanto riguarda le inquadrature. La Cipollari non vuole più essere ripresa dalle telecamere che si trovano in alto. Pertanto, pretende di essere inquadrata solamente dai riflettori che si trovano in basso, grazie alle quali chiaramente appare più slanciata e a detta sua “più magra”. Un vero e proprio show con Maria e Gianni Sperti che non trattengono le risate.

“Oggi mi devo togliere questi sassolini dalla scarpa perché sono stanca! Senta scusi io non voglio litigare perché già qui tutti i giorni è un litigio. È un complotto contro di me”

Impossibile non ridere anche per i telespettatori, che da casa applaudono al momento. Sono tanti coloro che affermano che il programma della De Filippi senza Tina non sarebbe più lo stesso. “Guarda che mostro, sembro invecchiata”, fa notare la Cipollari mostrando il livello basso di luminosità. Pretende che venga aumentata, al punto che appare come una figura luminosa e si intravedono solo gli occhi e le labbra. “Tina sembri un alieno”, le fa però notare Maria.

La conduttrice si ribella, a un certo punto, e chiede all’opinionista di permetterle di continuare con la puntata. Ma la Cipollari non si ferma e chiede di poter parlare direttamente con la regia del programma. Non solo, interpella la redazione e in particolare Rudy Zerbi. Messo in mezzo anche in una bufera scoppiata qualche giorno fa, il professore di canto di Amici lavora anche dietro le quinte di Uomini e Donne.

Quando Tina gli chiede di farsi vedere, in quanto ha intenzione di chiarire con lui alcuni aspetti, avviene la fuga. Pur di non farsi riprendere dalle telecamere, pare che Zerbi si sia subito allontanato dalla postazione che si trova vicino alle scale da dove scendono i partecipanti del programma. Una fuga quella di Rudy, che sembra non voler apparire durante le puntate del dating show.

“Quando interpelli quelli lì dietro, scappano! Rudy poi è uno che appare, mah”, afferma scocciata la Cipollari, non avendo ottenuto il risultato sperato. In tutto questo, sul web spunta il nome di Barbara d’Urso. Il motivo? Il web è convinto che Tina veda come luce ideale quella usata dalla famosa conduttrice a Pomeriggio Cinque. D’altronde, è sempre stato noto che questo è un trucchetto usato dalla d’Urso per migliorare il volto attraverso le luci.

Uomini e Donne, Tina ancora contro Pinuccia

Pinuccia del Trono Over continua a generare critiche, non solo in studio ma anche tra i telespettatori. Il suo atteggiamento non convince per nulla e, oltre Tina, anche Gianni Sperti esprime oggi il suo disappunto. La dama entra in studio furiosa con Alessandro, che la sera precedente è uscito con un’altra dama, Vincenza. Questa sua decisione non è per nulla piaciuta a Pinuccia, che si lamenta apertamente.

Alessandro non si fa colpire dalle lamentele e decide di continuare la sua conoscenza con Vincenza, che accetta con felicità.

