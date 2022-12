UeD, Tina focosa in studio: disagio e richiami. Maria non si trattiene

A Uomini e Donne Tina Cipollari si lascia andare a battute che infiammano lo studio di Canale 5. L’opinionista durante questa edizione appare più carica che mai, pronta a regalare sorrisi e risate ai telespettatori. Questa volta si lascia andare a una battuta inaspettata quando Cristina accoglie un ragazzo giunto nel programma proprio per conoscerlo. Maria De Filippi nota subito che Gianni Sperti e Tina si stanno dicendo qualcosa tra loro. Non solo, la conduttrice intuisce che la Cipollari sta parlando del nuovo arrivato, Mattia.

Pertanto chiede spiegazione, probabilmente non aspettandosi che sarebbe arrivata una battuta del genere. “Niente, che molte volte non è il caso di mettere i pantaloni così attillati”, dichiara ridendo Tina. Il riferimento dell’opinionista è alle parti intime del ragazzo, che si lascia andare una piccola risata d’imbarazzo. A questo punto, Maria non si frena e spiega cosa c’è dietro a questi commenti focosi della Cipollari. Quest’ultima continua a creare imbarazzo e chiede a Mattia di coprirsi utilizzando la mascherina.

“Scusala, ultimamente ha uno scompenso ormonale. Tu non ci badare. È l’unica che fissa i punti più… Ma Tina hai un problema! Almeno all’inizio, guardale negli occhi le persone”

Gianni Sperti fa notare che il ragazzo è in evidente disagio. In ogni caso, Cristina a UeD decide di non iniziare questa nuova conoscenza fidandosi del suo stesso intuito. A pelle Mattia, che appare come un bravissimo ragazzo, purtroppo non l’ha colpita. La dama, che sembra essere ancora interessata ad Armando Incarnato, è comunque molto dispiaciuta. Gianni, infatti, le fa presente che avrebbe potuto intraprendere questa nuova conoscenza.

UeD, Riccardo Guarnieri continua a far discutere

Le anticipazioni dell’ultima registrazione hanno rivelato che Riccardo Guarnieri ha già chiuso ufficialmente Gloria Nicoletti. Questo momento andrà in onda tra qualche giorno e, intanto, il cavaliere tarantino inizia già nella puntata di oggi a fare altri passi indietro. Maria gli fa sapere che la ragazza approdata la settimana precedente nel programma per conoscerla, che lui non aveva fatto entrare, è tornata.

Oggi Gloria non è presente in studio e Riccardo annuncia di essere pronto a conoscere altre persone. Non solo, fa un appunto: “Una conoscenza finisce quando si ha voglia di conoscere un’altra persona”. Questo fa comprendere che da parte sua è finita con Gloria, visto che decide di far entrare Rosita, la nuova ragazza. “Non la prenderà bene Gloria”, dichiara ridendo.

Tutti, però, fanno notare la sua incoerenza. Tra questi anche Armando Incarnato, che gli fa qualche domanda. Inoltre, interviene ancora Desdemona, che in una delle scorse puntate ha asfaltato Riccardo ricevendo gli applausi del pubblico. Gianni Sperti ha le idee abbastanza sull’atteggiamento incoerente assunto da Guarnieri con Gloria.

“Secondo me è inutile. Io penso che la tua testa non sia pronta ad altre conoscenze ma sia da un’altra parte. Dice una cosa e poi 5 minuti dopo ne dice un’altra. Non si capisce cosa sta facendo. Riccardo dici la verità, tu stai pensando a un’altra persona. Facciamola presentare, magari ti illumini e un filmine ti colpisce”

Di sicuro Gianni Sperti si riferisce a Ida Platano, che oggi appare sempre più innamorata di Alessandro Vicinanza. Secondo l’opinionista, Riccardo starebbe ancora pensando a lei. Intanto, Rosita si presenta ed elogia totalmente Guarnieri. Quest’ultimo è contentissimo di ricevere dei complimenti: “Può rimanere stop”.

Gemma Galgani e Mario a UeD: Maria chiede a Tina di non ‘gufare’

Gemma Galgani sta conoscendo un nuovo cavaliere, Mario. Quest’ultimo racconta di essere attualmente in pensione. Fino a qualche tempo fa, ha svolto il lavoro di insegnante e quello di imprenditore. Racconta in studio di aver creato diverse attività, sia nel settore dello sport che in quello della ristorazione. Al di là di questi dettagli che interessano molto a Tina, Mario appare davvero coinvolto con Gemma.

L’uomo assicura che la dama torinese piace tanto anche i suoi nipoti. La Cipollari, come sempre, quando c’è la Galgani al centro dell’attenzione con un cavaliere cerca di prenderla in giro dal punto di vista dell’intimità. Infatti, chiede spesso a Mario se è passionale. A questa domanda risponde direttamente Gemma, seguita dal diretto interessato.

“Io non mi sento l’età anagrafica che ho. Abbiamo tantissime cose in comune. Mi sono trovata molto bene. Mi ha dato un abbraccio che ho portato con me tutta la sera. C’è stato qualche bacetto da liceali, per il momento affettuosi. Lui è molto signore, galanti, ci siamo sentiti un po’ ragazzini. Dall’abbraccio che mi ha dato ieri sera posso confermare che è passionale”

Tina Cipollari non vuole fermarsi alla risposta di Gemma, ma vuole continuare a provocare Mario, con De Filippi che continua a chiedere di abbassarle il microfono. Mario, che ha 74 anni, non si lascia intimorire: “Io sono vedovo da tanti anni, ho avuto convivenze con altre donne e nessuna si è lamentata di questo”. La risposta piace molto a Gemma e sembra anche a Tina, che continua con la sua ironia: “Quindi hai delle ottime recensioni”.

Poco dopo, la Cipollari nota che Gemma e Mario non stanno ballando insieme. Infatti, la Galgani fa presente che il cavaliere ha preferito prendere un caffè alla macchinetta posizionata nello studio. “Quanto ci scommetti che tra 10 giorni sarai qui da solo Mario?”, provoca ancora Tina. “Ma Tina! Non gufare!”, esclama invece Maria, che tenta in tutti i modi di frenare l’opinionista.