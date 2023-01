UeD, Tara rompe il silenzio sul caso del suo pitbull: dura replica

Tara Gabrieletto replica sui social network alle accuse pubbliche lanciate da quella che è ormai una sua vecchia amica, l’influencer Chiara Camerra. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita in tribunale in quanto uno dei suoi pitbull ha azzannato e sfigurato il viso di una bambina di un anno. Quest’ultima è, appunto, la figlia della Camerra. Un’amicizia che si è conclusa nel peggiore dei modi, con una battaglia legale.

Chiara si è affidata al Corriere della Sera per raccontare una storia che finora era rimasta segreta, abbastanza forte. Forte soprattutto perché la protagonista è una bambina, che purtroppo si ritrova con il viso sfigurato dopo essere stata azzannata dal pitbull. Quanto accaduto ha diviso Tara e la Camerra in modo ormai definitivo. La Gabrieletto, però, non se ne resta in silenzio. Sebbene non sveli la sua versione dei fatti, decide di esporsi pubblicamente.

Mentre il suo ex marito Cristian Gallella ha ufficialmente voltato pagina dopo la fine del loro matrimonio, mostrandosi a fianco della sua nuova fidanzata, ecco che Tara si ritrova a dover dare qualche spiegazione. L’ex corteggiatrice di UeD non ha alcuna intenzione di rendere pubblica, almeno via social, la sua versione dei fatti. Nonostante questo, passa all’attacco attraverso il suo ufficiale profilo Instagram.

“Non replicherò tramite un social, dal momento che ci sono sedi giudiziarie opportune per replicare a qualsiasi commento diffamatorio e calunnioso. Appare tutto molto strano che sia emerso solo dopo aver ottenuto un risarcimento. Vi auguro una buona giornata”

Da ciò che si può intuire, Tara Gabrieletto è abbastanza sospettosa per le tempistiche scelte da Chiara Camerra per rivelare l’accaduto. L’ex corteggiatrice mantiene comunque il profilo basso sulla questione. Chi si aspettava da parte suo un commento pubblico sui social network si sbagliava. Intanto, su Instagram in questi giorni Chiara ha spiegato il motivo per cui ha scelto ora di parlare pubblicamente.

“La scelta di parlare arriva dalla voglia di liberarmi di un profondo pesantissimo macigno di silenzio e vergogna che mi sono portata dentro per due (per me infiniti) anni”

Aver parlato non ha di certo cambiato la realtà, ma ha alleggerito la sua situazione. Infatti, l’influencer ha spiegato che in questi due anni è stata costretta a modificare le foto con i filtri per nascondere le cicatrici della figlia. Non solo, sempre sul social, Chiara Camerra ha ribadito di aver trovato in Tara la volontà di nascondere tutto in questi anni.

L’influencer parla, appunto, di 2 anni di “silenzi forzati per questioni legati e non solo”. Tante domande a cui non poteva dare risposta in questi anni. Intanto, tra i commenti sul suo profilo social, Chiara ha precisato di non aver chiesto l’abbattimento del cane di Tara.