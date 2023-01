Cristian Gallella ha una nuova fidanzata: Sofia Oranges. Lei è un volto noto per gli appassionati di calcio, lavora infatti per SportItalia. Ha 26 anni ed è laureata in Comunicazione, Tecnologie e Culture digitali presso l’università La Sapienza di Roma. Chi non segue il calcio, e di conseguenza le trasmissioni sportive, l’ha conosciuta come nuova fidanzata di Gallella. L’ex tronista ha ormai voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Tara Gabrieletto. Avevano fatto sognare i fan di Uomini e Donne, poi però è arrivata la fine del loro amore.

Oggi Cristian sorride di nuovo accanto a Sofia. Sono usciti allo scoperto a Capodanno, scambiandosi dediche d’amore sui social. Il 2023, hanno scritto, sarà il loro anno ma pare stiano insieme ormai da tempo. Nelle ultime ore i più curiosi hanno ottenuto anche altri dettagli: come si sono conosciuti Cristian Gallella e Sofia Oranges? A raccontarlo è stata lei, in una intervista rilasciata a Calciomercato.it.

Il primo incontro è avvenuto in un locale in centro a Roma, tutto è nato con uno scambio di sguardi. Non c’è stato nessun approccio quella sera, ma Cristian è riuscito a trovare Sofia sui social grazie al tag a quel locale. Così hanno iniziato a chiacchierare. Lei era molto diffidente, lo è per natura ha raccontato, e non si sono incontrati di persona per diverso tempo. Cristian ha conquistato così la nuova fidanzata Sofia:

“Mi ha fatto recapitare 100 rose rosse con un bigliettino con scritto una dedica, io l’ho ringraziato per il pensiero e successivamente ci siamo incontrati. Da quel momento siamo rimasti sempre insieme”

Di sicuro Sofia è consapevole di essere la fidanzata di un ex tronista di Uomini e Donne. E non uno qualsiasi, Gallella fa parte degli anni in cui le coppie nate nello studio avevano un grande seguito. Inoltre è stato corteggiatore di Paola Frizziero e in seguito ha fatto appassionare tutti con la storia d’amore con Tara. Insomma, non di certo uno qualsiasi. A Sofia però non interessa il gossip: “Non mi aspettavo tutto questo clamore mediatico per la nostra coppia, anche perché quello del gossip non è il mio mondo”.

Un mondo con il quale dovrà fare i conti da adesso in poi, anche se dovessero tornare a vivere il loro amore in privato. Nessun altro dettaglio su questa storia d’amore, per esempio non si sa quando si sono fidanzati Cristian Gallella e Sofia Oranges. Nel video realizzato da Sofia per festeggiare l’inizio del 2023, però, è chiaro che stanno insieme da prima della scorsa estate.