Cristian Gallella, ex tronista di Uomini e Donne ed ex marito di Tara Gabrieletto, è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata. Dopo la fine del matrimonio con Tara, l’uomo aveva chiesto riservatezza oltre a sottolineare che non avrebbe spiegato le cause profonde della fine della sua relazione. E così è stato. Parola d’ordine riservatezza. Ora ha fatto uno strappo alla regola e la notte del 31 dicembre 2022 ha deciso di mostrarsi con la sua nuova compagna di vita. Tramite un post romantico e zuccheroso pubblicato sul suo profilo Instagram, Cristian ha fatto gli auguri di buon 2023 presentando la ragazza che non è un volto sconosciuto. Trattasi di una giornalista tv conosciuta da chi segue il calcio.

Dunque? Di chi si tratta? Di Sofia Oranges. 26 anni, laureata in in Comunicazione, Tecnologie e Culture digitali presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma. La giovane è uno dei volti di punta di SportItalia. Inoltre ha un non trascurabile seguito sui social. Basti pensare che il suo profilo Instagram conta più di 42mila followers. E a proposito di Instagram, Sofia ha condiviso tra le sue Storie il post di Gallella. Insomma, la coppia è ufficiale, l’ex tronista, laddove ci fossero stati ancora dubbi, ha archiviato definitivamente il capitolo matrimoniale con Tara Gabrieletto.

“Tu che mi hai dato il sorriso…. Che inizi il nostro 2023… Buon anno a tutti. Con tutto il mio affetto, Cristian”. Questa la dolce dedica di Cristian, a corredo dello scatto con Sofia. Immediatamente una miriade di fan ha sommerso il messaggio, augurando buon anno all’ex tronista ed esternando entusiasmo per la sua nuova avventura sentimentale.

Tara Gabrieletto travolta da una vicenda legale spinosa

Per quel che invece riguarda Tara Gabrieletto, nelle scorse ore Il Corriere della Sera ha reso noto che l’ex volto di UeD è stata travolta da una vicenda legale assai spinosa. Il quotidiano di via Solferino ha raccontato che la mattina del 19 dicembre 2020 uno dei pitbull di Tara ha azzannato il viso di una bimba di un anno, la figlia di Chiara Camerra. La piccola ha riportato danni gravi.