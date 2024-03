UeD, story criptica di Riccardo Guernieri: frecciatina per Ida?

Domenica 10 marzo, Gemma Galgani e Ida Platano sono state protagoniste di una lunga intervista nel salotto di Verissimo. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, le domande poste dalla conduttrice sono state tante ma si sono concentrate perlopiù sull’esperienza delle due dame nel celebre dating show di Maria De Filippi. La Galgani e la Platano hanno poi anche parlato della loro amicizia e degli amori nati all’interno della trasmissione.

Naturalmente non sono mancati alcuni riferimenti allo storico fidanzato di Ida Platano, ovvero Riccardo Guarnieri. Nonostante la dama abbia più volte sottolineato che la storia con Guarnieri è definitivamente chiusa, Gemma Galgani ha espresso una certa preoccupazione circa il probabile ritorno dell’ex corteggiatore nel programma di Canale 5. Pochi minuti fa però, sul profilo Instagram di Guarnieri è apparsa una story a dir poco criptica che potrebbe riferirsi proprio alle parole spese dalle due donne nel corso dell’intervista.

La story Instagram di Riccardo Guarnieri

“Il mio presente è accanto a un’altra persona alla quale tengo tantissimo, pertanto non capisco perché determinate persone continuino ancora a parlare del passato“. Poche ma incisive parole scritte su fondo nero e affidate da Riccardo Guarnieri ai social. Come anticipato, alla luce delle recenti dichiarazioni di Ida Platano e Gemma Galgani sul suo conto, sembra proprio che le parole dell’ex corteggiatore siano rivolte alle due dame, che quindi, secondo quest’interpretazione, sarebbero proprio le “determinate persone” citate nel messaggio social.

Inoltre, sembra proprio che Guarnieri attualmente non abbia alcuna intenzione di tornare a Uomini e Donne. Perché mai dovrebbe farlo se il suo cuore è già felicemente impegnato?

Una scelta, quella di tenersi ben lontano dal programma, che potrebbe rivelarsi favorevole soprattutto per Ida Platano che, a sua volta, potrebbe soffrire molto per il ritorno dell’ex. È infatti evidente come anche solo pronunciare il nome di Guarnieri sia ancora in grado di suscitare in lei emozioni molto forti. Anche la stessa Galgani, come anticipato, nel corso dell’intervista aveva riferito di sperare di non rivedere più Guarnieri nel programma, proprio per il bene della Platano.

Ovviamente si tratta solo di supposizioni. Per il momento questa story è l’unico indizio che abbiamo circa le future intenzioni di Guarnieri ma per sapere se le cose stanno effettivamente così bisognerà attendere ancora un po’ di tempo.