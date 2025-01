UeD, spuntano vecchi commenti di Ciro: polemica, c’entra De Lellis

Lo scorso lunedì, 13 gennaio, Martina De Ioannon ha finalmente concluso il suo percorso a Uomini e Donne, scegliendo di uscire dal programma insieme a Ciro Solimeno. Per mesi, il pubblico ha seguito con entusiasmo le vicende del suo trono, schierandosi tra due fazioni opposte: chi faceva il tifo per Ciro e chi, invece, avrebbe preferito vederla al fianco di Gianmarco Steri. Tuttavia, l’ex corteggiatore romano non ha impiegato molto a voltare pagina, diventando ufficialmente un nuovo tronista. Da lì, oltre 3mila ragazze hanno contattato la redazione per scendere a corteggiarlo.

Il pubblico dovrà attendere ancora qualche giorno per vedere in onda la scelta di Martina ma, nel frattempo, le polemiche non sembrano placarsi. Gianmarco, dopo aver accettato la proposta della De Filippi, ha già iniziato il suo percorso come nuovo tronista, ma le sue fan non sono ancora pronte a lasciarsi il passato alle spalle. Difatti, negli ultimi giorni, alcuni utenti hanno iniziato a indagare nel passato di Ciro, riportando alla luce vecchi commenti che hanno dato il via a nuove discussioni.

Stando a quanto riportato da alcuni screenshot condivisi dalla pagina Very Inutil People, la scorsa estate, precisamente a luglio del 2024, Ciro aveva lasciato dei commenti piuttosto fuori luogo sotto diversi post di Giulia De Lellis, uno dei volti più amati di Uomini e Donne. “Alla terza foto mi aspetti”, aveva scritto l’ex corteggiatore in riferimento ad uno scatto in cui l’influencer era in costume in una posa fraintendibile. E ancora, sotto un’altra foto aggiungeva: “Rispondimi nei dm”.

Insomma, pare proprio che Ciro avesse una bella cotta per la fidanzata di Tony Effe. Fin qui nulla di strano, ma il suo modo di ‘corteggiare’ ha fatto storcere il naso a tanti, che lo hanno trovato volgare e poco elegante. Da lì, molte sostenitrici di Gianmarco hanno colto l’occasione per attaccare ancora una volta Martina, accusandola di aver scelto un ragazzo troppo “infantile”. Al momento, né l’ex tronista né il suo nuovo fidanzato hanno commentato la vicenda, probabilmente anche perché, fino alla messa in onda della scelta, non possono mostrarsi insieme sui social. Ciro deciderà di rispondere alle critiche? Non resta che attendere per scoprirlo.