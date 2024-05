UeD, Sossio e Ursula addio: lui parla di “amanti, bella vita e soldi”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno composto una delle coppie del Trono Over di Uomini e Donne più discusse, ma anche molto amate. Durante il loro percorso nel programma di Maria De Filippi, i due hanno vissuto momenti di alti e bassi, per poi decidere di andare via insieme. Le crisi fuori non sono mancate mai, tanto che hanno anche partecipato a Temptation Island Vip per risolvere i loro problemi di coppia. Dopo vari tira e molla, ecco che sembra essere arrivata la rottura definitiva tra Sossio e Ursula. In queste ore, entrambi si lasciano andare a qualche frecciata sui social.

Non passa inosservato lo sfogo di Sossio, che non riesce a non mostrare il suo rammarico per l’attuale situazione che sta affrontando. Lui stesso, qualche settimana fa, ha svelato i motivi per cui la relazione è finita. Dopo di che, c’è stato qualche botta e risposta a distanza. Ora Aruta non trattiene il suo disappunto per la decisione della Bennardo di mettere fine alla loro storia d’amore e così anche alla famiglia che avevano cercato di costruire. Per esprimere il suo rammarico, l’ex concorrente del GF Vip esplode in uno sfogo sulla realtà che lo circonda, parlando in generale dei valori che oggi non ci sono più:

“Sono esattamente 120 giorni in cui sono costretto a vivere una realtà che non mi appartiene. Nessuno vuole costruire nulla, tanta solitudine voluta e si vive per la serata, il bere e per il carpe diem. Gente che gioca a nascondino con l’amante con mancanze di rispetto nella coppia, gente che punta solo alla bella vita e ai soldi. CERTI VALORI SPARITI, FAMIGLIE CON UNA VITA SERENA E TRANQUILLA IN GIRO NE VEDO SEMPRE MENO, TUTTI CHE LASCIANO TUTTI E FIGLI SEPARATI IN AUMENTO. Tutto quello che non avrei mai voluto rivivere alla mia età con tutte le conseguenze di un cambiamento improvviso. Trovare quel codice simile che corrisponde al tuo cuore è sempre più raro e difficile”

Sono ormai, dunque, quattro mesi che Sossio e Ursula di UeD sono genitori separati. Questa realtà distrugge Aruta che conclude lo sfogo con un’ultima frecciata: “Morale? Vivevo la mia favola d’amore, appunto mia, e ora mi ritrovo a vivere il nulla. Tristezza infinita! Pensiero del giorno”. Nel frattempo, anche Ursula sgancia qualche frecciata attraverso il suo profilo Instagram. L’ex dama del Trono Over condivide un pensiero:

“Cose vere al 100% di cancro. È sensibile, ma non sempre mostra le sue reali intenzioni a chi sta di fronte. È selettivo: nella sua vita non entra chiunque, bisogna saperci entrare e rimanere”

Inoltre, Ursula annuncia di voler bloccare degli utenti su Instagram subito. “Andate a sfogarvi da uno specialista anziché sui social”, scrive in queste ore. Probabilmente l’ex dama del programma di Canale 5 avrà ricevuto degli attacchi sul social network, a cui intende rispondere con la funzione “blocca”. Ora non resta che attendere per capire se effettivamente quella tra Ursula e Sossio sia una rottura definitiva o se con questa frecciate entrambi stiano dimostrando altro.