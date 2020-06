UeD, Sara e Sonny primo traguardo: parole importanti dell’ex tronista

Sara e Sonny di Uomini e Donne hanno raggiunto il loro primo piccolo traguardo come coppia. Un traguardo che però è allo stesso tempo molto importante, visto che i due si sono scelti senza conoscersi a fondo come è successo a tante altre coppie nate nel programma. Il trono di Sara Shaimi è stato tra quelli che si sono dovuti fermare a causa del Coronavirus, infatti. Una stagione del Trono Classico che si è interrotta a metà e che è proseguita solo con il trono di Giovanna Abate. Alla fine, però, la redazione ha dato la possibilità agli altri tre tronisti di fare la loro scelta. Sara e Carlo Pietropoli hanno accettato e oggi sono felicemente fidanzati con le loro scelte, Sonny e Cecilia. Daniele Dal Moro invece no, ha preferito non scegliere sentendo di non essere coinvolto così tanto da scegliere una delle sue corteggiatrici.

Sara e Sonny festeggiano il primo mese di fidanzamento: la scelta a Uomini e Donne a fine maggio

Grazie a questo piccolo ma grande primo traguardo di Sara e Sonny, che festeggiano oggi il loro primo mese di fidanzamento, abbiamo avuto conferma del fatto che la scelta di Sara sia avvenuta a fine maggio. Quella di Carlo invece dovrebbe esserci stata prima, a fine aprile. E poi c’è stata la scelta di Giovanna Abate sempre a fine maggio, anche se pare che tra lei e Sammy ci siano già dei problemini. Ma dedichiamoci a Sonny e Sara, che sembrano essere davvero molto uniti e affiatati come coppia. Dalle parole dell’ex tronista pare di capire che la sua sia stata una scelta più che giusta, visto ciò che prova oggi per Sonny. Con una foto in cui si scambiano un tenero bacio, Sara ha scritto una dolce dedica per festeggiare questo primo mese insieme a Sonny.

Uomini e Donne, Sara Shaimi e la dedica al suo Sonny: “Tutto ciò di cui avevo bisogno”

Ha ricordato innanzitutto che sono passati trenta giorni dal fatidico “sì”, che ha definito uno dei sì più inaspettati della sua vita ma carico di emozioni e voglia di viversi. Un sì che dopo un mese si è trasformato in tanto altro: “Oggi quel tuo sì è diventata la mia certezza. Finalmente mi sento protetta perché ho trovato tutto ciò di cui avevo bisogno”. Pare sia davvero sbocciato l’amore tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo!