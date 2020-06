Uomini e Donne scelte: come stanno oggi Sara e Sonny, Carlo e Cecilia

La scelta di Sara Shaimi è Sonny Di Meo: a Uomini e Donne lieto fine dopo la tempesta

A Uomini e Donne è andata in onda l’ultima puntata con le scelte di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli, e la conclusione non è diversa da quella che ci aspettavamo: la prima ha scelto Sonny Di Meo mentre il secondo ha voluto terminare il suo percorso in trasmissione con Cecilia Zagarrigo. Tante le emozioni per i fan e altrettante le polemiche, visto che finora nessuno aveva saputo nulla su Sara e Carlo, e forse in qualche modo la redazione avrebbe potuto aggiornare il pubblico con contenuti inediti e molto altro. Niente di impegnativo, chiaramente, perché con la pandemia in atto era difficile regolarsi; è anche vero però che il silenzio che hanno mantenuto i diretti interessati non è stato proprio il massimo. Sara comunque ci è sembrata molto felice, soprattutto quando ha detto che la pandemia le ha portato via tante cose ma non l’emozione che ha sempre provato per Sonny; altrettanto belle le parole di Di Meo, a cui in tanti non credono ma che a noi è sembrato sincero e seriamente interessato.

Carlo Pietropoli ha scelto Cecilia Zagarrigo: confessioni forti a UeD

Confessioni molto più forti sono arrivate da Cecilia e Carlo che non si sono incontrati negli studi e hanno spiegato l’uno all’altra quanto in questi mesi si siano pensati nonostante tutto. Ci hanno molto colpito soprattutto le parole della Zagarrigo che purtroppo in questa quarantena ha perso il nonno: “Mio nonno – ha raccontato quella che ora è a tutti gli effetti la fidanzata di Carlo – mi diceva sempre: ‘Quand’è che mi porti a casa il ragazzo?’. Ho detto a mia mamma: ‘Sai che Carlo lo avrei portato volentieri a casa da mia nonno?'”. Le parole di Cecilia sono state una risposta indiretta alla scelta di Carlo che ci è parso altrettanto emozionato dopo aver fatto capire che non arrivava a scegliere perché proprio non si fidava; il tronista ha sottolineato che mancavano ancora tanti tasselli per poter arrivare a una decisione ma che il suo cuore faceva il nome di Cecilia, e la scelta allora non poteva che essere lei.

Carlo e Cecilia, Sara e Sonny dopo Uomini e Donne: come stanno le due coppie

Se vi state chiedendo come stanno andando le cose tra le due coppie sappiate che non sembrano esserci cambiamenti rispetto alla puntata di Uomini e Donne che avete visto. Abbiamo scoperto subito solo come vanno le cose tra Carlo e Cecilia, visto che UeD li ha seguiti anche dopo la scelta, e siamo contenti di averli visti molto più affiatati; possiamo dire lo stesso di Sara e Sonny che forse non sono potuti restare a Roma come l’altra coppia e sui quali c’erano un po’ di dubbi. Dubbi svaniti, ovviamente, e forse immotivati, dato che sarebbe stata assurda una rottura lampo: a dare rassicurazioni è stato un filmato pubblicato da Sonny tra le sue storie Instagram in cui i due appaiono felici insieme. Auguri e buona fortuna a tutti!