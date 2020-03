Uomini e Donne, Carlo in lacrime per Cecilia: anche Maria interviene

Anticipazioni Uomini e Donne, Carlo emozionato per la sorpresa della mamma: una lettera inaspettata letta durante la registrazione

Registrazione di incredibili emozioni per Carlo Pietropoli. Il tronista di Uomini e Donne non avrebbe mai creduto di potersi commuovere in quel modo per un gesto inaspettato della mamma: ha deciso di scrivergli una lettera tenerissina, con cui gli ha detto che, grazie a lui, hanno superato molteplici problemi e che ha dovuto prendere il posto del padre quando quest’ultimo è andato via. Ma le anticipazioni di Uomini e Donne ci fanno sapere che non è stata l’unica piacevole sorpresa fatta a Carlo…

Ultime notizie Uomini e Donne: la sorpresa di Cecilia e l’intervento di Maria De Filippi

Il sito www.NewsUeD.com ha scritto che Cecilia Zagariggo, nonostante non sia stata scelta per l’esterna, ha comunque deciso di organizzarne una coinvolgendo la mamma del tronista. Non è riuscito a trattenere le lacrime e, in studio, dopo un lunghissimo abbraccio con la sua corteggiatrice, ha confessato di essersi ricreduto molto su di lei e che ha guadagnato dei punti. Per questo ha deciso di continuare la conoscenza solo con Cecilia e Ginevra. È poi intervenuta Maria De Filippi che, teneramente, gli ha detto di non piangere più.

Ginevra e Carlo U&D, un’esterna fantastica: lei gli presenta la sorella

A proposito di Ginevra Mancini: la ragazza gli ha presentato la sorella – una delle persone più importanti della sua vita – ed è andato assieme a lui in quella clinica dove si è recata per diverso tempo quando doveva combattere contro una brutta malattia. Anche con lei un’esterna carica di emozioni. Chi riuscirà davvero a rubargli il cuore?