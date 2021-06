UeD Samantha: “Ecco com’è Maria a telecamere spente”, poi parla di Gero

Samantha Curcio parla della sua esperienza a Uomini e Donne con i suoi fan, attraverso Instagram. L’ex tronista, che ha trovato l’amore con Alessio Ceniccola, svela alcuni retroscena e torna a parlare anche di Bohdan e Gero. Non solo, rivela qual è il rapporto che ha instaurato con Maria De Filippi all’interno del programma. La Curcio spende parole bellissime verso la conduttrice, per cui prova una grande stima. Di certo non è la prima persona che la descrive con parole d’affetto e speciali.

In particolare, Samantha fa sapere al pubblico che a telecamere spente Maria è una persona “umilissima, gentilissima, tranquillissima”. La Curcio la considera come “una mamma”. Ricorda che quando ha fatto il colloquio le ha mostrato simpatia, allegria e umiltà. Inoltre, nei corridoi dietro le quinte, la padrona di casa le parlava sempre. “La Queen è la Queen”, dichiara Samantha. E mentre ora si vive la sua favola con Alessio, la Curcio ha vissuto nel programma momenti di sconforto.

Si è spesso sentita inadeguata, ma la consapevolezza di essere una ragazza onesta l’ha rincuorata e le ha dato forza. Non si è pentita di nulla, in quanto è sempre se stessa e istintiva. Arriva anche la domanda su quanto accaduto durante la sua scelta a Uomini e Donne. Samantha ha spiazzato tutti facendo sapere a Bohdan che non sarebbe uscita con lui dal programma, tenendo al suo fianco Alessio. Non era mai accaduta una cosa del genere, ma a oggi la Curcio non sente di essere stata così tanto dura.

Crede che inconsciamente abbia voluto “restituirgli l’aggressività” che lui le avrebbe riservato durante l’ultima parte del percorso. Non nega, ovviamente, che durante l’esperienza ha preso in considerazione la possibilità di uscire insieme a Bohdan. Il suo cuore l’ha poi portata tra le braccia di Ceniccola, con cui la relazione procede a gonfie vele.

Nel corso del suo Trono, la Curcio si è mostrata interessata a un cavaliere del Trono Over, Gero Natale. Quest’ultimo, inizialmente, è apparso propenso a iniziare una conoscenza con la tronista, per poi annunciare di voler lasciare il programma. Oggi Samantha torna a parlare proprio della scelta presa da Gero di abbandonare il parterre.

“Il mio nonnino diceva sempre: le cose migliori sono quelle non succedono, perché significa che non dovevano succedere. Non me lo sono mai chiesta, perché se le cose sono andate così è perché dovevano andare così”

Continuando a rispondere alle domande dei fan, la Curcio ricorda il momento prima della scelta. Rivela che avrebbe voluto chiamare il medico e precisa che non sta scherzando. “Non mi sentivo bene, volevo chiamare il medico e andare via”, confessa Samantha, probabilmente tesa per l’evento. Infine, risponde a una domanda molto comune: come scelgono i vestiti da indossare in studio?

La Curcio conferma che ci sono dei costumisti dietro le quinte, che l’hanno aiutata a scegliere gli outfit che la facevano sentire a suo agio.