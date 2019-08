UeD Rosa Perrotta mostra Dodo. Spunta Sperti: il commento, addio attriti

UeD Rosa Perrotta mostra Dodo. Spunta Gianni Sperti e commenta: oltre gli attriti

Gli affezionati di Uomini e Donne sanno bene che tra Rosa Perrotta e Gianni Sperti non c’è mai stato troppo feeling. Durante il trono della ragazza salernitana, sono infatti stati diversi gli attriti con lo storico opinionista in forza al programma che a più riprese ha insinuato che Rosa fosse più attenta alle telecamere che a ricercare l’amore. Stavolta, però, sembra proprio che Gianni si sia sbagliato visto che una volta uscita dallo show l’ex tronista non solo ha imbastito una relazione duratura con Pietro Tartaglione, ma i due sono addirittura diventati genitori pochi giorni fa. E a breve, forse già in autunno, potrebbero convolare a nozze. Gli attriti, però, sono ormai acqua passata come testimoniato dall’intervento di Gianni sotto all’ultimo post di Rosa, quello in cui lei mostra per la prima volta il viso di Domenico.

“Amore”, scrive Sperti a commento della foto in cui Dodo viene presentato al mondo social da mamma Perrotta. In più l’opinionista piazza un bel cuoricino. Insomma, un bel gesto nei confronti del neonato e di Rosa. Addio attriti, ciao ciao passato spinoso. D’altra parte che tra l’opinionista e l’ex tronista i rapporti fossero tornati sereni, lo si era già capito a inizio anno quando i due si ritrovarono al matrimonio del cantante neo melodico Tony Colombo. Trovatisi faccia a faccia, al posto di evitarsi o salutarsi freddamente – in molti avrebbero scommesso su una simile scena -, si abbracciarono calorosamente, deponendo in modo definitivo l’ascia di guerra.

UeD Rosa Perrotta presenta Dodo: per la prima volta lo mostra in viso

Ieri Rosa, dopo titubanze e polemiche, ha deciso di mostrare a tutti il viso di Domenico, il figlio nato il 25 luglio scorso. “Ciao a tutti amici di mamma e papà. Io sono il piccolo Dodo. Da oggi ci sono anch’io, piacere di conoscervi”. Con queste parole la compagna di Tartaglione ha presentato il neonato al mondo social. I fan si sono sbizzarriti nei complimenti e secondo molti il bimbo assomiglia molto a Pietro.