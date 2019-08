Rosa Perrotta mostra il figlio: “Dodo, piacere di conoscervi”

Rosa Perrotta mostra il figlio Domenico: “Dodo, piacere di conoscervi”. I fan vanno in tilt

Rosa Perrotta, che ha partorito il 25 luglio scorso, dopo varie polemiche, ha deciso di mostrare a tutti il piccolo Domenico, il figlio avuto da Pietro Tartaglione. Per farlo ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. Lo scatto nel giro di pochi minuti ha fatto incetta di like e è stato oggetto di migliaia di commenti. Tantissimi i fan dell’ex tronista che hanno voluto dire la loro sulla piccola creatura. C’è stato un vero e proprio assalto dove sono fioccati una marea di complimenti. La maggior parte dei seguaci della neo mamma, infatti, oltre a complimentarsi con lei e con il papà, hanno trovato il neonato incantevole.

Anche Dodo sbarca ufficialmente sui social: Rosa Perrotta pubblica la prima foto in cui si vede il viso del bebè

“Ciao a tutti amici di mamma e papà. Io sono il piccolo Dodo. Da oggi ci sono anch’io, piacere di conoscervi”. Con queste parole Rosa ha presentato Domenico al mondo social. I fan si sono sbizzarriti nei complimenti e secondo molti il bimbo assomiglia in particolare a Pietro. L’ex tronista, con questo gesto, ha chiaramente scelto di andare oltre le sue paure. Nei giorni scorsi, infatti, a chi le ha chiesto perché non avesse ancora mostrato il viso del figlio, aveva risposto con amarezza, affermando di temere che gli hater potessero prenderlo di mira.

Rosa Perrotta contro gli hater

Alla luce dell’odio che circola sul web, la Perrotta qualche giorno fa diceva a proposito del mostrare il figlio: “Se non lo faccio vedere è proprio per colpa di gente come voi (gli hater, ndr), che mi spaventa perché non si tratta più solo di me ma anche di mio figlio ed è gente come voi che rovina questo mezzo stupendo. […] È gente veramente frustrata, gente che sfoga nei social la sua repressione. Ragazzi ma non lo so, fate figli! Magari vi appaciate e vedete che dono stupendo è e non avrete più voglia di criticare!”.