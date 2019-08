Rosa Perrotta: “Ecco perché non mostro mio figlio sui social”

Rosa Perrotta spiega perché non mostra il figlio sui social. La dichiarazione fiume dell’ex tronista

Rosa Perrotta è da poco diventata mamma. Il 25 luglio 2019 è venuto alla luce Domenico, il frutto d’amore avuto con Pietro Tartaglione. Pochi giorni fa, confessandosi al settimanale Chi, l’ex tronista ha dichiarato che Dodo sarà un figlio social. La linea che adotterà in futuro replicherà la falsa riga di Chiara Ferragni e Fedez che da quando sono diventati genitori non si sono fatti remore a mostrare Leone sul web in svariate e numerose occasioni. Tuttavia Rosa, finora, non ha fatto vedere il volto del bebè. I fan le hanno chiesto più volte il motivo. Poche ore fa la Perrotta ha spiegato il perché di tale decisione, attraverso un lungo sfogo su veicolato nelle sue Stories Instagram.

L’ex tronista, lo sfogo fiume

“Volevo un attimo parlare con voi dell’argomento social e del bambino ‘lo fai vedere o non lo fai vedere?’. Io non vedo l’ora di condividere con le persone che veramente ci vogliono bene e che sono, fortunatamente, il 90% delle persone che ci seguono“. Questo l’incipit dello sfogo di Rosa che ha aggiunto: “I social sono fatti per seguire le persone che ci piacciono, non sono fatti per sfogare le proprie frustrazioni su persone che non ci piacciono”. L’ex tronista parla poi dei social come una “valvola di sfogo per le persone cattive che approfitterebbero e utilizzerebbero anche un bambino per ferire un genitore”.

“Se non lo faccio vedere è proprio per colpa di gente come voi”

Alla luce dell’odio che circola sul web, al momento la Perrotta ha deciso di non mostrare il piccolo Dodo: “Se non lo faccio vedere è proprio per colpa di gente come voi, che mi spaventa perché non si tratta più solo di me ma anche di mio figlio ed è gente come voi che rovina questo mezzo stupendo. […] È gente veramente frustrata, gente che sfoga nei social la sua repressione. Ragazzi ma non lo so, fate figli! Magari vi appaciate e vedete che dono stupendo è e non avrete più voglia di criticare!”.