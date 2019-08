Pietro Tartaglione, lussuoso regalo per Rosa Perrotta: fan divisi tra critiche e complimenti

Pietro Tartaglione e il regalo lussuoso per Rosa Perrotta. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, per festeggiare l’arrivo del figlio Domenico, ha regalato alla sua dolce metà un anello prezioso, con tanto di gemme che tratteggiano la data di nascita del bebè: 25 – 07 – 2019. Il dono è stato prontamente immortalato su Instagram attraverso un post che ha scatenato i fan. Centinaia i commenti piovuti sotto allo scatto: da una parte gli estimatori, dall’altra i detrattori. Insomma, complimenti e critiche.

Tartaglione e l’anello per Rosa: i follower si scatenano

Tanti i followers della coppia che hanno voluto dire la loro sul regalo di Pietro. C’è chi si è complimentato con Tartaglione dipingendolo come un uomo galante, d’altri tempi, molto romantico e sempre attento nel coccolare la futura moglie. Non tutti però hanno trovato il gesto di buon gusto: alcuni hanno definito l’anello pacchiano, altri hanno sostenuto che un dono così privato doveva rimanere tale e dunque non divulgato via social, altri ancora, notando che il post riportava il tag della gioielleria in cui è stato fatto l’acquisto, hanno accusato l’ex corteggiatore di sponsorizzare anche i sentimenti. Dopotutto è l’epoca dei ‘social bellezza’. Dal canto suo Pietro non ha risposto ai biasimi preferendo lasciare correre le malelingue. Tanto prima o poi si smorzano pure quelle.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presto sposi: altro traguardo per la coppia

Da poco la coppia ha accolto il frutto d’amore Domenico e ora è pronta per un nuovo traguardo, il matrimonio. Quel matrimonio che si sarebbe già dovuto celebrare. Poi la gravidanza ha scombussolato i piani. Nessun problema, comunque. Di recente, confessandosi al settimanale Chi, la Perrotta è tornata sull’argomento nozze. “Avremmo dovuto sposarci a giugno”, ha detto Rosa. “ma poi scoprirmi incinta, senza averlo programmato, ha scombinato tutto. Speriamo di sposarci prima dell’inverno”. Insomma, anche il traguardo dell’altare s’avvicina. Nulla è perduto. Anzi, alla cerimonia ci sarà un invitato in più: il piccolo Dodo.