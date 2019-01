Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Gianni Sperti si rincontrano: la pace dopo le liti e le discussioni al Trono Classico

Chi ha seguito in passato il trono di Rosa Perrotta a Uomini e Donne si ricorderà benissimo delle discussioni che spesso hanno portato l’ex tronista a scontrarsi con Gianni Sperti, opinionista della trasmissione. Tra i due non correva buon sangue, e il fatto che Gianni mettesse in dubbio la buona fede di lei era spesso la causa scatenante delle loro liti. Oggi, però, a distanza di tempo i due hanno avuto modo di rincontrarsi. Dove e quando? Al matrimonio del cantante neo melodico Tony Colombo. Una volta trovatisi faccia a faccia, al contrario di quello che molti potevano immaginare (considerando i precedenti), Rosa e Gianni hanno dimenticato i rancori del passato ed hanno fatto pace.

L’abbraccio della riconciliazione, in diretta, è stato ripreso e postato sui social dal fidanzato di lei, Pietro Tartaglione. Un’immagine bellissima e che, ancora una volta, non fa altro che confermare quanto Gianni abbia a cuore Uomini e Donne. Davanti a due ex protagonisti della trasmissione che presto convoleranno a nozze e che diventeranno genitori, difatti, non ha potuto fare a meno di manifestare il suo affetto. Pietro e Rosa, in fondo, sono la perfetta dimostrazione di quanto, se saputo cercare, l’amore vero possa cambiare le sorti di una coppia nata all’interno del date show di Maria De Filippi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Gen 30, 2019 at 1:05 PST

Uomini e Donne, Rosa Perrotta incinta: l’annuncio a Domenica Live

Di essere in dolce attesa Rosa Perrotta lo ha annunciato proprio recentemente a Domenica Live. L’ex tronista, intervistata da Barbara d’Urso, si è detta entusiasta della lieta notizia. Il matrimonio con Pietro? I preparativi procedono spediti poiché, come hanno specificato, non hanno intenzione di rimandare le nozze, ma si scambieranno le loro promesse d’amore nei tempi e nel luoghi stabiliti prima.