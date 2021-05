UeD: “Roberta? Farà di tutto per restare nel programma”, Ursula al veleno

Ursula Bennardo, dopo il caos avvenuto a Uomini e Donne, torna a difendere Riccardo Guarnieri e si scaglia contro Roberta Di Padua e Ida Platano. L’ex cavaliere di Taranto ha lanciato dei chiari attacchi contro le sue due ex, che non hanno potuto non attirare l’attenzione del pubblico. Ursula e Sossio Aruta sono grandi amici di Riccardo e continuano a sostenerlo, sebbene tra loro ci furono dei problemi, anni fa. Nel programma, il Guarnieri e Sossio non andavano particolarmente d’accordo. Tra loro è poi arrivata la pace.

In una nuova intervista sul settimanale Mio, Ursula parla di Riccardo come un ragazzo ricco di valori. Fa notare che il Guarnieri è rimasto “nella sua normalità non sfruttando mai la sua popolarità”. A detta della Bennardo, Riccardo dovrebbe formare una famiglia con una donna che sia “semplice e umile” come lui. Deve dire, però, che fino a ora l’ex cavaliere è stato sfortunato in amore. E qui inizia a parlare della storia che il Guarnieri ha avuto con Ida.

Ricorda che entrambi hanno provato a far andare bene la loro relazione, ma a giocare contro sarebbe stata “la loro totale diversità”, che avrebbe vinto sull’amore. Ursula si dice dispiaciuta per questo, in quanto sognava per Riccardo e Ida un lieto fine come il suo.

“Penso che la popolarità abbia cambiato Ida, ma non lui, per cui si sono ritrovati in due mondi diversi”

Detto ciò, torna all’attacco contro Roberta. A oggi è convinta che la Di Padua provasse un “amore superficiale” per Riccardo, in quanto avrebbe chiuso la relazione facilmente e per futili motivi. Questo le fa pensare che “non era lui ciò che voleva o forse si è fatta prendere molto dai follower e della tv preferendo questi a Riccardo“.

La paura che aveva, a detta sua, si sarebbe avverata. Scendendo nel dettaglio, l’ex dama temeva che le altre donne si avvicinassero al Guarnieri solo per visibilità. Non è la prima volta che Ursula critica la Di Padua e questa volta entra ancora di più nel dettaglio.

“Penso che Roberta farà il possibile per restare nel programma come single, cosa che non farà Riccardo. Io al posto della redazione non glielo permetterei più”

Su questo punto è certa Ursula: Roberta non dovrebbe avere un’altra possibilità a Uomini e Donne. Sembra che Ursula creda al racconto fatto da Riccardo, che ha gettato la Di Padua nella bufera sui social. Pensa, inoltre, che Ida avrebbe potuto evitare di fare confronti tra le due storie. Più volte, la Platano è intervenuta nel corso del confronto tra Riccardo e Roberta, aumentando il caos in studio.

Ursula e Sossio incontreranno molto presto il Guarnieri. Si sono già sentiti e lei fa sapere che ci saranno sempre per lui.