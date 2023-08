UeD, Roberta e Samuele si sono lasciati? Finalmente parla lui

Cosa sta succedendo tra Roberta Giusti e Samuele Carniani? Già da settimane si parla di una probabile crisi o rottura tra i due ex volti del Trono Classico di Uomini e Donne. Nelle ultime ore le voci si sono fatte più insistenti, in particolare dopo la fine della relazione di Veronica Rimondi e Matteo Farnea. I fan hanno iniziato a pensare che anche per Roberta e Samuele sia arrivato l’addio definitivo. Ora a parlare ci pensa l’ex corteggiatore, che su Instagram non rassicura completamente il pubblico.

Da ormai diverso tempo i due non appaiono più insieme sui social network e per molti fan questo rappresenta a volte un chiaro indizio di rottura o crisi. E mentre da parte della Giusti regna il silenzio assoluto sulla questione, ecco che Carniani decide di esporsi e di rivelare cosa sta accadendo tra loro, senza però scendere nei dettagli. L’unica cosa certa è che Roberta e Samuele non si sono lasciati. Infatti, lui stesso precisa che qualora dovesse accadere, lo diranno pubblicamente.

“Ragazzi lo sapete che faccio fatica a condividere la mia vita privata qua, ma negli ultimi 10/15 mi avete massacrato (in parte capisco) con cattiverie riguardo me e Roberta. Nelle relazioni ci sono ALTI e BASSI, sicuramente non è sempre tutto rose e fiori. Se dovesse andar male qualcosa, sicuramente sarà detto. Tutto qua”

Attualmente, tra Roberta e Samuele dunque le cose non starebbero andando alla grande. Nonostante questo, c’è da precisare che la coppia di Uomini e Donne è comunque ancora in piedi. Come accade in tutte le relazioni, è normale che ci siano anche dei momenti no. Di sicuro le cose tra loro non stanno andando male e l’ex corteggiatore lo conferma. Ma da ciò che si intuisce le cose non stanno neanche andando benissimo.

I fan sperano che Samuele e Roberta riescano a superare i momenti no e che non finiscano per annunciare anche loro la rottura. Questi sono mesi dedicati agli addii per alcune delle coppie nate nel dating show di Maria De Filippi. Infatti, solo ieri Veronica Rimondi ha annunciato la fine della sua storia con Matteo Farnea, in modo improvviso e inaspettato.

Sta facendo ancora discutere la rottura tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli, mentre l’unica coppia ancora in piedi della scorsa edizione è quella composta da Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Ora i telespettatori stanno attendendo le anticipazioni delle prime registrazioni della prossima stagione, durante le quali verranno presentati i nuovi tronisti, nella speranza che i percorsi riescano ad appassionare il pubblico.