UeD li unisce, la realtà li distrugge: scoppia un’altra coppia nota

Uomini e Donne li unisce, la vita quotidiana li distrugge. Scoppia un’altra coppia tra quelle nate nel dating show di Canale Cinque orchestrato da Maria De Filippi. Di chi si tratta? Di Veronica Rimondi e Matteo Farnea, che si sono ‘scelti’ poco più di un anno fa, più precisamente a giugno 2022. Ad annunciare la rottura nelle scorse ore è stata l’ex tronista attraverso i suoi profili social.

A quanto pare la fine della relazione è stata un fulmine a ciel sereno pure per lei: “Non mi sarei mai aspettata che potesse accadere e non posso nemmeno darvi spiegazioni perché…”. Quindi ha aggiunto:

“Allora, innanzitutto parto col dirvi buongiorno, con il sorriso, e poi comincio a parlarvi di una cosa che mai nella vita mi sarei aspettata di dover dire. Uno, per la cosa in sé, che non mi sarei aspettata che potesse accadere; due, per il fatto di parlarne proprio così, in maniera diretta e liberamente, a maggior ragione sui social. Capisco perfettamente che sia una coppia nata all’interno di un programma televisivo, capisco perfettamente la voglia di sapere di tutti voi però mi trovo veramente costretta a questo punto a parlarne e chiarire una volta per tutte quello che è successo perché la vostra curiosità mi fa male per tutta la situazione che ho vissuto e che sto vivendo. Quindi tutta questa curiosità è arrivata ad un punto in cui ho detto “basta”, adesso basta, la chiarisco così non mi vengono più mandati una quantità esagerata di messaggi tutti i giorni.

Veronica Rimondi lasciata da Matteo Farnea

In effetti i due piccioncini era da un po’ di tempo che non si mostravano complici. Da qui i dubbi dei fan che hanno inondato Veronica e Matteo di richieste per sapere cosa fosse successo. Semplice, si sono lasciati. Veronica ha quindi ribadito che non credeva in alcun modo che sarebbe finita in questo modo. E invece la love story è giunta su un binario morto per volere di lui. Ma c’è di più: da quanto spiegato dall’ex tronista, nemmeno lei sa perché sia stata piantata:

“Chiarisco una volta per tutte che io e Matteo non stiamo più insieme. Non è minimamente una cosa che m’aspettavo. Non è minimamente una cosa voluta da me. Soprattutto non è una cosa di cui conosco le ragioni. Quindi non posso neanche darvi spiegazioni perché in realtà non so darle neanche a me stessa. Ovviamente, da essere pensante e da donna, faccio dei ragionamenti. Faccio uno più uno, metto insieme qualche puntino e diciamo che a delle conclusioni posso arrivarci. Però voglio rendere chiara una cosa, perché sto dicendo questa cosa così, in maniera diretta. Perché voglio che non mi si mandino più messaggi chiedendomi che fine abbiamo fatto. Che fine ha fatto Matteo, che fine hanno fatto Veronica e Matteo, ma dov’è qua, ma dov’è là…Non c’è, non c’è più, non ci sarà più”.

Le spiegazioni dell’ex corteggiatore a cui Veronica non crede

A onor del vero Farnea le ha dato delle spiegazioni, ma secondo Veronica trattasi di ragionamenti che non reggono. E infatti ha parlato di “ragioni inesistenti”. Non solo: ha sostenuto di aver compreso soltanto col senno di poi di essere stata solo lei a mettere nella relazione tutta se stessa, parlando di unidirezionalità:

“Volevo rendere chiara questa cosa una volta per tutte perché metteteci un punto come ce l’ho messo io, andiamo avanti e non parliamone più. Con tutta la sincerità del mondo, vi dico che le ragioni che mi sono state date – che sono praticamente inesistenti – non sono a parer mio minimamente sufficienti per poter chiudere una storia che, almeno da parte mia, era non importante, ma di più. Era un amore e un sentimento, a questo punto unidirezionale, in cui io credevo al 200%. Su cui avrei messo la mano sul fuoco e da cui non mi sarei mai aspettata una delusione tale. A parer mio i problemi ci sono in qualsiasi tipo di relazione, ma per poterli superare serve tanta pazienza, tanta volontà e tanto amore. Che nel caso della nostra coppia c’erano solo da una parte evidentemente”.

Ora la Rimondi vuole guardare avanti, mettersi tutto alle spalle e ripartire. Nel suo racconto fiume ha persino detto che l’ex ha rinnegato l’amore vissuto con lei. Un atteggiamento che l’ha spinta a ricredersi sulla persona che ha avuto al fianco per un anno:

“L’amore che credevo di vivere in questa relazione era totalmente a senso unico ed è stato completamente rinnegato alla fine di questa storia, quando è stata chiusa, da parte sua. In questo momento mi sento estremamente delusa, affranta e ferita da una persona che ero convinta non mi avrebbe mai ferita, non avrebbe mai tradito la mia fiducia e non mi avrebbe mai fatto del male. Mi sbagliavo. E avere delle persone che continuano ogni giorno a ricordarmelo, scrivendomi e chiedendomi cose, non mi aiuta. Purtroppo o per fortuna a questo punto mi sono resa conto veramente che abbiamo età diverse, principi e ideali di vita diversi, stili di vita diversi che non combaciano in molti aspetti. E anche dei livelli di maturità differenti e questo cosa implica? Necessità e bisogni nella propria vita diversi”.

Infine l’ex tronista di UeD ha invitato una volta di più i suoi ‘seguaci’ a non rivolgerle più domande su Matteo e sul perché la love story si sia conclusa, aggiungendo di non avere intenzione di chiudersi in se stessa e di piangersi addosso.