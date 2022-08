Matteo Farnea e Veronica Rimondi, protagonisti di uno dei troni dell’ultima stagione di Uomini e Donne, avrebbero già preso la decisione di fare il grande passo, cioè di sposarsi. Questo è ciò che hanno lasciato trapelare i diretti interessati nelle scorse ore. A spargere profumo di fiori d’arancio ci ha pensato l’ex corteggiatore che tra le sue Stories Instagram ha fatto campeggiare una fotografia grazie alla quale ha rivelato di avere regalato alla compagna un prezioso anello. E quindi? Per forza di cose un anello significa matrimonio in arrivo? Sì, se l’annuncio del dono è accompagnato dalla didascalia: “She said yes”. Tradotto: “Ha detto sì”.

Altro dettaglio che spinge a credere che sia stata fatta la proposta di matrimonio è che la coppia, dopo che sono usciti vari articoli sulle loro eventuali nozze, non ha smentito. Dunque è alquanto probabile che tra qualche mese ci sarà il grande evento. Tutti felici e contenti? Ni, perché la notizia relativa ai possibili fiori d’arancio ha fatto storcere il naso a qualcuno, vale a dire all’esperta di gossip Deianira Marzano la quale ha scoperchiato di nuovo una voce che tenne banco durante il trono di Veronica.

Uomini e Donne, Veronica Rimondi sbeffeggia Deianira Marzano

Con una Stories Ig, Deianira è tornata a ribadire che Matteo e Veronica si conoscevano prima di partecipare a Uomini e Donne (questione su cui non ci sono prove concrete), fatto che se dovesse trovare conferma sarebbe in contrasto con le regole del dating show di Canale Cinque. Il ragionamento della Marzano è il seguente: visto che hanno deciso così rapidamente di convolare a nozze, significa che i due si conoscono già da un po’, ossia ben da prima di calcare gli studi di UeD.

Sulla vicenda è intervenuta direttamente l’ex tronista che ha ri-pubblicato sul suo profilo la riflessione di Deianira, sbeffeggiandola in quanto nello scrivere il post è incappata in un errore, utilizzando erroneamente la parola “preannunciavo”. Come poc’anzi detto, invece, nessuna smentita per quel che riguarda la proposta di matrimonio. E dunque, viva l’amore!

