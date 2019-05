UeD Riccardo Guarnieri, parla Stefania: il gesto per cui non può perdonarlo

UeD, Riccardo Guarnieri attaccato per aver chiuso la conoscenza con Stefania Costa: lei ora dice la sua

Riccardo Guarnieri al Trono Over di Uomini e Donne, dopo la tormentata conoscenza con Roberta Di Padua, ha avviato una brevissima frequentazione con Stefania Costa, una dama nuova nel parterre femminile. Il tutto si è concluso in sole due settimane, quando il cavaliere ha scoperto che la donna, a causa di un problema personale, probabilmente non gli avrebbe potuto dare dei figli. Proprio perché lui intende un giorno diventare padre, realizzando così un sogno, la conoscenza è terminata. Ha notato Stefania appena è entrata a far parte del parterre femminile. In particolare, ad averlo colpito i suoi occhi e la sua bellezza. Il cavaliere ammette che insieme avevano trovato una grande sintonia. Riccardo è riuscito a scoprire una persona serena, che riusciva a farlo ragionare con molta tranquillità. Nonostante ciò, il Guarnieri ha un sogno, quello di avere dei figli. È molto dispiaciuto, poiché è cosciente del fatto che Stefania sia una donna interessante, ma è comunque convinto della sua decisione. Ora a Uomini e Donne Magazine parla proprio Stefania, la quale dice a cuore aperto cosa pensa su quanto accaduto con Riccardo nel programma.

Stefania definisce Riccardo come “una persona oggettivamente piacevole”. La dama confessa di aver subito notato il sorriso del cavaliere, appena approdata nel programma. Non sapeva ancora il vissuto del Guarnieri all’interno della trasmissione, ma quando ha scoperto tutto ha comunque scelto di andare contro i pregiudizi. Riccardo in studio, ancora prima che potessero approfondire la situazione, ha subito rivelato quale fosse “l’ostacolo” che ha segnato la loro conoscenza. Ora Stefania confessa di aver provato un forte imbarazzo a parlarne in pubblico, ma subito dopo avrebbe ricevuto le scuse dal cavaliere. “È stato decisamente contraddittorio in privato e mi ha fatto molto arrabbiare quando in pubblico ha parlato esplicitamente del nostro bacio”, dichiara la dama. Pare il cavaliere gli avesse, infatti promesso che non lo avrebbe fatto in studio. Stefania, questa volta, non riesce a perdonare il gesto: “Io non ho voluto perdonarlo, non stavolta”.

UeD, Stefania Costa delusa da Riccardo Guarnieri: lui ritorna sui suoi passi

Stefania Costa del Trono Over non crede che a Riccardo non sia mai piaciuta, come invece è convinto il pubblico. Ma la dama non riesce ancora a darsi delle risposte sui dubbi che riguardano l’atteggiamento del cavaliere, che continua a farsi odiare dai telespettatori. Non solo, conferma di essere rimasta male anche di fronte a un altro gesto del cavaliere: secondo Stefania, Riccardo avrebbe tentato di farla passare come “l’ennesima credulona” che sta dietro a lui. Ma sembra proprio che ora la donna abbia voglia di voltare decisamente pagina ed esprime il suo interesse nei confronti di Michele Loprieno, il quale però ha lasciato la trasmissione. Stefania rivela di aver chiesto al cavaliere di tornare nel programma, ma non sa ancora quale sarà la sua decisione. Nel frattempo, nel corso dell’ultima registrazione, Riccardo annuncia di voler riprovare a frequentare Ida Platano!