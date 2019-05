Anticipazioni Trono Over, Rocco lascia il programma: dopo di lui anche Michele e Roberta si eliminano

Puntata del Trono Over ricca di colpi di scena quella registrata oggi negli studi di Uomini e Donne. Dopo una discussione accesa tra Tina e Gemma, che come al solito se ne sono dette di tutti i colori, le persone presenti in studio hanno assistito a tre – inaspettati – abbandoni. Stando a quanto riportato da Il vicolo delle news: Rocco, Roberta e Michele (per motivi diversi) avrebbero deciso di lasciare il Trono Over. Il primo dei tre a prendere la parola è stato Rocco. Il cavaliere, al centro dello studio, pare sia scoppiato a piangere durante la registrazione. Il motivo del suo malessere avrebbe a che fare con le critiche ricevute da Gemma nelle scorse puntate (lo aveva accusato di essere a Uomini e Donne per visibilità e di andare in tv solo per farsi le serate fuori).

Rocco, per dimostrare la sua innocenza, avrebbe dimostrato alla redazione che quasi nulli sarebbero stati i guadagni legati agli aventi a cui ha partecipato come personaggio di Uomini e Donne. Questa situazione, però, lo ha stressato molto e, per questo motivo, ha deciso di lasciare il Trono Over. Come lui anche Michele e Roberta hanno dichiarato di essere intenzionati ad andare via dal programma. Il primo, dopo la lite con Armando, vedendosi in tv ha provato imbarazzo per l’immagine di lui che era arrivata a casa. Michele, per evitare che una cosa del genere si ripeta, ha preferito salutare tutti oggi.

Uomini e Donne anticipazioni: Roberta Di Padua interrompe il suo percorso al Trono Over

Michele e Rocco, stando alle ultime anticipazioni, non sarebbero stati gli unici ad andare via da Uomini e Donne oggi. Durante la registrazione, difatti, anche Roberta Di Padua ha dichiarato di essere intenzionata a lasciare la trasmissione. Motivi di lavoro ed impegni esterni l’avrebbero portata a prendere questa decisione. In studio sono anche arrivati due nuovi corteggiatori per lei ma, non avendo interesse a conoscerli, la dama ha preferito interrompere il suo percorso al Trono Over.