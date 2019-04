Uomini e Donne anticipazioni Trono Over: Armando e Michele arrivano quasi alle mani, Tina fa piangere una dama

Oggi negli studi di Uomini e Donne è stata registrata un’altra puntata del Trono Over e, stando alle prime anticipazioni riportate dal blog Il Vicolo delle news, pare essere successo di tutto. Partiamo dalla notizia che più sta facendo discutere: la rissa sfiorata tra Armando e Michele. I due cavalieri, dopo aver discusso per via di alcuni messaggi inviati a Simona (una donna che entrambi hanno frequentato), avrebbero iniziato a dirsene di santa ragione. La lite ad un certo punto sarebbe degenerata, e i due per poco non sarebbero arrivati alle mani. Armando ha inoltre accusato Michele di intrattenere conversazioni spinte con le donne del Trono Over ed anche con una ragazza molto giovane che lo avrebbe contattato sui social. Michele, allora, ha provato a dare la sua versione dei fatti e a difenderlo è intervenuta Barbara De Santi. Quest’ultima ha dichiarato di avere delle segnalazioni su Armando e che, molto presto, le farà arrivare anche alla redazione.

A proposito di segnalazioni, anche Gianni Sperti ne ha portato una oggi. Durante la registrazione l’opinionista si è scagliato contro Stefano. Quest’ultimo sarebbe stato avvistato in compagnia di una donna (esterna al parterre del Trono Over) in un locale. Tra i due, stando a quanto raccontato dall’autrice della segnalazione (contattata poi in diretta), ci sarebbe stato anche un bacio. Stefano ha negato e quando anche Tina Cipollari lo ha attaccato si sarebbe rivolto a lei con un sonoro: “Tina fai schifo”. Quest’ultima, per ovvi motivi, non ha preso bene l’attacco del cavaliere. Dopo aver raggiunto lui e Simona dietro le quinte (anche lei uscita dallo studio dopo le critiche) si è allora scagliata contro la coppia. Tina non ha riservato sconti ai due, tanto che alla fine Simona è pure scoppiata a piangere.

Anticipazioni Trono Over, dubbi su Riccardo e Ida: Maria De Filippi chiarisce tutti

Durante la registrazione del Trono Over oggi si è parlato anche di Riccardo. Quest’ultimo starebbe uscendo al momento con 4 dame diverse. Una di queste, dopo averlo sentito a telefono, ha però dichiarato di avere dei dubbi su di lui e Ida. La donna aveva il timore che i due si fossero visti durante queste feste. A fare chiarezza, allora, è intervenuta Maria De Filippi in persona. Ida Platano, al ritorno della sua vacanza in Madagascar, è stata davvero a Taranto ma, come spiegato dalla conduttrice, non per vedere Riccardo. I due difatti non si sono visti e di questo la redazione di Uomini e Donne ne è sicura.