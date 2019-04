Trono Over, Ida Platano pensa ancora a Riccardo: gli ultimi aggiornamenti

Uomini e Donne Trono Over, Ida non ha smesso di amare Riccardo: le ultime news

La fine della storia d’amore con Riccardo Guarnieri continua oggi a tormentare Ida Platano. La dama del Trono Over, andata via da Uomini e Donne perché ancora innamorata del tarantino, in un’intervista rilasciata recentemente ha confermato di essersi presa una pausa dal programma proprio perché non riusciva a guardare Riccardo mentre usciva con altre donne. Sul suo futuro in trasmissione, però, Ida non è stata molto chiara. A Uomini e Donne Magazine, difatti, ha raccontato solo di essere stata assente al Trono Over perché volata all’estero con suo figlio Samuel, per una vacanza in Madagascar. Niente di organizzato, solo una voglia improvvisa di rilassarsi. Dietro questa decisione, tuttavia, sempre lui: Riccardo Guarnieri.

“Sono partita all’ultimo momento. L’importante era andare via, la meta non era fondamentale”, ha dichiarato Ida nella sua intervista. Cosa c’entra Riccardo con tutto questo? “Avevo bisogno di staccare, volevo allontanarmi un po’ dai miei pensieri, dal fatto che negli studi di Uomini e Donne mi sono trovata di fronte una persona che ancora non ho dimenticato” ha poi aggiunto la dama del Trono Over. “Sono partita per non pensare, anche se poi, anche lì, ho pensato a lui: era il suo compleanno”.

Uomini e Donne: Riccardo è tornato a sentire Roberta? L’ultimo indizio che sembra confermare il riavvicinamento tra i due

Mentre Ida Platano dichiara di essere ancora molto presa di Riccardo lui, proprio in queste ore, sembrerebbe essere tornato a risentirsi con Roberta Di Padua. Non ne abbiamo la certezza ma, dall’ultima stories pubblicata dalla dama su Instagram, quest’ipotesi pare oggi più che probabile. Il cavaliere del Trono Over continuerà a dividersi tra le due donne o, prima o poi, farà la sua scelta? Certo, qualora Ida decidesse di rientrare a Uomini e Donne, gli animi potrebbero tornare a riscaldarsi di nuovo visti gli ultimi aggiornamenti.