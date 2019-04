Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo torna da Roberta? L’ultimo indizio

Uomini e Donne anticipazioni Trono Over: Riccardo e Roberta si frequentano di nuovo? L’immagine che ha insospettito i fan

È veramente finita tra Riccardo Guarnieri del Trono Over e Roberta Di Padua? I due, dopo aver litigato pesantemente a Uomini e Donne, sembravano entrambi intenzionati a non frequentarsi più fuori dalla trasmissione. In queste ore, però, una stories pubblicata da Roberta su Instagram ha insospettito i fan. Ieri mattina Roberta si trovava in un bar e, mentre era intenda a prendere un caffè, ha inquadrato la persona che stava lì con lei. Nel breve video condiviso dalla dama si intravede un uomo, cui fisico e look ricorda molto quello di Riccardo. Il viso non è stato mostrato dalla Di Padua ma i fan del Trono Over sembrerebbero pronti a scommettere che si tratti del tarantino.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno dunque riallacciato i rapporti? Lui, durante l’ultima puntata del Trono Over, ha chiaramente fatto intendere di non essere disposto ad impegnarsi seriamente con la dama. Quest’ultima, messa di fronte a questa dura verità, si è molto arrabbiata ed ha giurato che, da quel momento in poi, avrebbe preso le distanze da Riccardo. Roberta, tuttavia, in passato è spesso tornata sui suoi passi. Forse ha scelto di riprovarci – ancora – e di dare una seconda possibilità al cavaliere?

Uomini e Donne Trono Over: l’ultimo sfogo di Roberta

Qualche giorno fa, sul suo profilo Instagram, Roberta Di Padua ha scritto: “L’amore ti prende e ti porta dove vuole. Tutto passa”. A molti il suo sfogo, specie perché è arrivato subito dopo la puntata, è parso un chiaro riferimento alla sua situazione complicata con Riccardo Guarnieri. Ad oggi, però, le cose potrebbero aver preso – di nuovo – una piega diversa. Per saperne di più, tuttavia, non ci resta che aspettare. Magari, in trasmissione, i due protagonisti del Trono Over chiariranno le loro intenzioni una volta per tutte.