Uomini e Donne, Roberta Di Padua si sfoga: il commento post puntata

Uomini e Donne, Roberta del Trono Over si sfoga dopo la puntata: le prime parole della dama e il ringraziamento ai fan

A Uomini e Donne oggi abbiamo visto di nuovo Roberta Di Padua discutere animatamente con Riccardo Guarnieri. La dama del Trono Over, per l’ennesima volta, è rimasta delusa dal comportamento del tarantino. Queste settimane per lei non sono state facili. La fine della frequentazione con Riccardo l’ha profondamente segnata. Di lui è ancora molto presa e, per questo motivo, risulta difficile per lei voltare pagina e rapportarsi con altri uomini. Roberta, però, è adesso davvero intenzionata a non tornare sui suoi passi e a guardare avanti. E l’ultimo messaggio pubblicato su Instagram stories, arrivato qualche ora dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne, non fa altro che confermare questa sua volontà.

“Grazie per i messaggi”, ha scritto Roberta Di Padua su Instagram. Il messaggio dove ha ringraziato i fan è stato pubblicato insieme ad un’immagine di lei impegnata a discutere durante l’ultima puntata di Uomini e Donne. “L’amore ti prende e ti porta dove vuole”, ha poi aggiunto la dama del Trono Over, confermando in questo modo di essere ancora innamorata di Riccardo Guarnieri. Le sue parole, tuttavia, sono state accompagnate anche da un hashtag chiaro (quasi lungimirante). “Tutto passa”, ha affermato Roberta, quasi come se volesse sottolineare di non voler più pensare a Riccardo adesso, né a lui né a quello che con lui c’è stato.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua delusa da Riccardo Guarnieri: lo schiatto che ha spiazzato il pubblico del Trono Over

Roberta Di Padua, qualche settimana fa, ha lasciato senza parole il pubblico del Trono Over. La dama di Uomini e Donne, dopo aver litigato con Riccardo Guarnieri, si è scagliata contro di lui e gli ha tirato uno schiaffo. Questo è stato il momento che ha segnato il punto di non ritorno per la coppia.