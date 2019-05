Trono Over, Ida e Riccardo ci riprovano? Roberta non ci sta e sbotta

Trono Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri ci riprovano? Le anticipazioni dell’ultima registrazione

Tanta la curiosità che sta generando tra i telespettatori il Trono Over di Uomini e Donne. Dopo le peripezie di Gemma Galgani e i suoi battibecchi con Tina Cipollari, molti protagonisti del programma, soprattutto i più giovani, sono molto seguiti sui social e non. L’ultima registrazione di UeD sembra sia stata ricca di colpi di scena, litigi e grandi ritorni. Due grandi protagonisti sono tornati a far sperare i loro fan e si parla già di ennesimo ritorno di fiamma. Parliamo di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Se ricordiamo bene, la Dama aveva lasciato il parterre perché non riusciva più a sopportare di vedere Guarnieri uscire con altre donna, Roberta Di Padua in pole position. Ma il Cavaliere sembra sia tornato sui suoi passi, richiamando in studio la Platano e facendole una proposta che l’ha resa felice anche se non totalmente convinta. A rivelare le prime anticipazioni è stato il blog Isa&Chia.

Ida e Riccardo ci riprovano? Roberta non ci sta ed esplode!

Non ha pace il rapporto nato all’interno di Uomini e Donne tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nella registrazione del Trono Over di mercoledì 8 maggio, il Guarnieri ha richiamato in studio la ex fidanzata chiedendole di tornare a sentirsi e vedersi con calma, per vedere se la loro storia d’amore possa riprendere per la felicità di entrambi. Ida ha accettato l’invito e si è presentata bellissima e super felice. La dama però prova ancora delle riserve per l’ex e, nonostante sia sembrata molto contenta della decisione, ci va con i piedi di piombo. Roberta Di Padua, che è al centro anche di un’altra storia quella tra Pamela e Stefano, non ci sta ed è esplosa. Ha raccontato alla De Filippi e alla stessa Ida che Riccardo le avrebbe fatto delle confidenze: cioè che non sarebbe mai tornato con la Platano. Come andrà a finire la storia tra i due?

Ida e Riccardo: ritorno di fiamma, come andrà a finire questa volta?

Cosa farà Ida Platano? Accetterà la proposta di Riccardo o negherà ogni riavvicinamento? Sappiamo che la dama è sempre stata molto innamorata di Guarnieri e insieme hanno anche partecipato a Temptation Island. Torneranno insieme come è successo a Sossio e Ursula che stanno aspettando una bambina?