UeD registrazione, Daniele Dal Moro: “Sei diverso”, le accuse al tronista

Anticipazioni Uomini e Donne, Daniele Dal Moro e Angelica: un’esterna tutta da ridere!

Non è un buon inizio di trono per Daniele Dal Moro. Anche nella registrazione di Uomini e Donne di oggi infatti è stato messo in discussione da una sua corteggiatrice. Il motivo? Scopriamolo insieme con le anticipazioni di Uomini e Donne. Il tronista è uscito in esterna con Angelica e con Beatrice. Con la prima tutto è andato per il verso giusto e si sono molto divertiti, perché la corteggiatrice ha pensato di inscenare un problema alla macchina che li ha portati a divertirsi insieme. Angelica ha bucato intenzionalmente una ruota della macchina, ma naturalmente nel tragitto ha finto di non saperne nulla! Il tutto è piaciuto a Daniele, che subito si è detto contentissimo di come sia andata l’esterna e di essersi divertito molto con Angelica.

Uomini e Donne, le anticipazioni su Daniele Dal Moro: Beatrice lo mette sotto accusa

E veniamo quindi alle anticipazioni su Daniele Dal Moro sulla seconda esterna, quella con Beatrice. I due si sono ritrovati davanti a un bicchiere di vino per scambiare due chiacchiere. A un certo punto però, la corteggiatrice ha fermato Daniele dicendo che per tutto il tempo ha parlato solo lui e che solo lei faceva delle domande. Beatrice insomma ha inteso dire che da parte di Daniele c’è stato uno scarso interesse nel conoscerla. Lui non ha gradito affatto l’appunto, spiegando a Beatrice che in realtà anche senza fare domande dirette stava capendo qualcosa di lei. In studio c’è stato un battibecco fra i due, come rivelano le anticipazioni del Trono Classico del sito NewsUeD. Maria ha chiesto alla corteggiatrice se le piace o meno Daniele, ma lei è rimasta un po’ spiazzata dalla domanda.

Daniele Dal Moro in discussione, l’accusa della corteggiatrice: anticipazioni di Uomini e Donne

Beatrice ha spiegato di sentirsi frenata dal modo di fare di Daniele, perché pensa parli spesso di sé senza ascoltare chi ha di fronte. Beatrice ha anche affermato di aver conosciuto un Daniele diverso rispetto a come si è mostrato nel video di presentazione. Il tronista ha ribadito di essere invece interessato a lei, ma non ha nascosto di essersi innervosito molto quando lei ha messo in discussione il suo interesse. Ginevra invece ormai non fa più parte delle sue corteggiatrici e ha allontanato Carlo dalle altre!