Anticipazioni Trono Classico, Carlo la fa grossa: Cecilia e Marianna vanno via

Uomini e Donne anticipazioni, Carlo Pietropoli in alto mare: Cecilia e Marianna si allontanano

Carlo Pietropoli sembra avere le idee poco chiare sulle sue corteggiatrici. Le anticipazioni del Trono Classico di oggi infatti lo vedono coinvolto da Ginevra, l’ultima arrivata a Uomini e Donne. Con Marianna e Cecilia invece pare fare passi indietro, ma procediamo con ordine. La registrazione di oggi è cominciata proprio parlando del trono di Carlo. Cecilia era in studio e sulla sedia rossa, per cui è stata portata in esterna, mentre Marianna no. Cecilia si aspettava che dopo le ultime vicende che li hanno fatti allontanare si aspettava maggiori attenzioni da parte del tronista. Si aspettava, insomma, che ci fosse un riavvicinamento cercato da lui, visto che l’ha vista piangere, invece non è andata esattamente così.

Trono Classico, Cecilia va via e Carlo la insegue ma litigano di nuovo

Cecilia e Carlo hanno litigato anche oggi in studio, ma a un certo punto la corteggiatrice ha preferito uscire. Carlo stavolta l’ha rincorsa, ma la discussione è proseguita dietro le quinte. Carlo è tornato in studio e ha detto di avere un regalo per Cecilia, ma anche lei pare sia tornata dopo. Le anticipazioni di Uomini e Donne nel sito NewsUeD, infatti, parleranno ancora di Cecilia Zagarrigo. Verso fine puntata, Carlo ha invitato a ballare Ginevra e Marianna non ha reagito affatto bene. Lei si trovava proprio seduta dietro a Ginevra, ha visto tutto e ha deciso di andare via. Carlo non si è accorto di quanto successo, per cui non è andato a riprenderla durante la registrazione.

Anticipazioni Trono Classico, Carlo pensa a Ginevra: Cecilia va via due volte!

L’esterna con Ginevra è andata bene, lei si è esibita in un balletto di ginnastica artistica, che è la sua passione. Il tronista si trova bene con lei ed è evidente, infatti ha ammesso in studio di aver parlato di Ginevra alla madre e di averla pensata tutta la settimana. A sentire tutto questo, Cecilia si è alzata per la seconda volta ed è andata via.