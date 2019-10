UeD, Raselli riempito di insulti: “Pollo, bimbom…ia, figura di m…a”, l’accaduto

Giulio Raselli e Veronica Burchielli, il tronista sotto attacco a Uomini e Donne

Non si mettono proprio bene le cose per Giulio Raselli che oggi dopo aver mostrato per l’ennesima volta un interesse spropositato per Veronica Burchielli ha scatenato l’ira delle corteggiatrici, stufe dei teatrini che vedono dall’inizio del Trono Classico. Giulio tuttavia ha il diritto di conoscere chi gli pare, anche perché essere scelti dopo che la preferita è stata messa da parte non sarebbe proprio il massimo, no? Raselli all’inizio si è trattenuto, poi però quando si è sentito dare del “bimbomin…a” ha risposto a tono visibilmente infastidito.

UeD, insulti a non finire a Giulio Raselli: le corteggiatrici sono stufe

Non si può negare che Giulio sia rimasto malissimo per il fatto che Veronica si sia dichiarata per Alessandro Zarino: “Di contento – queste le parole di Raselli ad Alessandro – non hai nulla. Sembra che ti sia morto il cane. Non mi sembri contento di lei”. Giulio in realtà era abbastanza indispettito dalla scelta, e per certi versi non l’ha compresa perché l’ha ritenuta quasi una via obbligata per Veronica per evitare le critiche. E non ha sbagliato, bisogna dirlo: la Burchielli infatti nelle prossime puntate ammetterà che si è sentita sotto pressione. “La figura del pollo – queste le parole di una corteggiatrice a Giulio – la fai sempre tu! Avrei preferito che l’avessi fatta tu la scelta di Alessandro [cioè quella di andar via dall’esterna e di mettere Veronica alle strette, ndr]”. “Mi rompo il ca…o con questo teatrino – ha invece quasi urlato Irene –. Tutte le volte devo stare dietro a un bimbomi…ia che sta dietro a una bimbami…ia. Hai trent’anni! Stai facendo una figura di me…a!”. Parolacce in ogni dove insomma.

Veronica e Giulio hanno stoppato la conoscenza: le ultime anticipazioni sul Trono Classico

E non è finita qui: “Sei quasi fastidioso. Nel momento in cui io vedo che è stata lei a scegliere ci rimani talmente male che vieni qui e fai tutte quelle battute…”, queste le parole di un’altra corteggiatrice, a cui Giulio risponde senza esitazione: “Se a me piace una persona ci batto la testa”. Effettivamente Raselli riuscirà a far cambiare idea a Veronica ma solo per una puntata perché durante la registrazione di ieri è stato proprio Giulio a mettere un punto alla conoscenza dicendo che la Burchielli è palesemente presa da Alessandro. Sarà davvero questo l’ultimo capitolo di questa conoscenza? Restate con noi perché fino a gennaio c’è tempo!