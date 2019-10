Uomini e Donne anticipazioni, Giulio bacia Giovanna: lite epica con Tina Cipollari

Anticipazioni Uomini e Donne, Veronica Burchielli si dichiara per Alessandro Zarino

Oggi hanno registrato le prossime puntate di Uomini e Donne e le anticipazioni del Vicolo delle News parlano nuovamente di litigi, contrasti e sfuriate fra tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, e opinionisti. Partiamo con calma e facciamo un ripasso: al momento a Giulio Raselli e Alessandro Zarino piacciono due ragazze, Giovanna e Veronica Burchielli, che in effetti sono le protagoniste indiscusse della registrazione. Veronica continua ad essere voluta da entrambi ma questa volta si è dichiarata davvero: nella scorsa puntata aveva detto a Giulio di essere stata messa sotto pressione ma pare che in questa registrazione sia davvero convinta della scelta fatta. A darle una mano a dichiararsi è stato proprio Raselli che, piuttosto deluso, ha ammesso di aver capito che lei vuole Alessandro e non lui: preferenza confermata proprio dall’esterna fatta da Veronica con Zarino che a quanto pare sembrano quasi cotti l’uno dell’altra.

Uomini e Donne anticipazioni: Giovanna e Giulio Raselli si sono baciati

Alessandro in settimana voleva uscire anche con Giovanna che però ha rifiutato perché l’esterna con Giulio l’aveva destabilizzata: si scoprirà infatti che il tronista e la corteggiatrice si baceranno, anche se la ragazza non dichiarerà di avere una preferenza certa. Dopo il rifiuto di Giovanna comunque Alessandro non è voluto uscire più con nessuno, quindi ha annullato l’esterna con Noemi che di conseguenza deciderà di andar via. Il bacio tra la ragazza e Giulio non è piaciuto per niente a Tina Cipollari che ha accusato Giovanna di essere falsa e di avere altre mire; di qui è partita una lite furibonda che ha visto la ragazza giustificare in modo parecchio strano la sua presenza in Tv.

La lite epica fra Tina Cipollari e Giovanna: l’opinionista non sopporta la corteggiatrice

“La ragazza – scrive Il Vicolo delle news – le risponde a tono, le dice che non capisce le sue critiche visto che lei ha belle labbra e bella bocca e potrebbe pure fare l’attrice se volesse, avrebbe potuto far altri casting e invece è venuta qui per Giulio, l’opinionista – continua la talpa – le risponde ‘E certo abbiamo Monica Bellucci, magari non ti hanno preso ad altri provini e sei venuta qui, come se a Uomini e Donne poi non ti vedesse nessuno no?'”. Insomma ne vedrete delle belle!

Uomini e Donne registrazione: Giulio deluso dalle corteggiatrici

Giulio tra l’altro resterà davvero deluso dalla reazione delle corteggiatrici perché nessuna di loro protesterà per il bacio dato a Giovanna; grande assente in trasmissione Sara, forse eliminata prima della puntata. Il trono di Giulio e Alessandro è ancora poco interessante rispetto ad altri che abbiamo visto in passato, ma si stanno creando delle dinamiche che sicuramente potranno movimentare un (bel) po’ le registrazioni. Restate con noi!