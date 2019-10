Anticipazioni Trono Classico: la furia di Giulio e lo sfogo di Alessandro sulla madre

Giulio Raselli si riprende Veronica: le ultime anticipazioni sul Trono Classico

Le ultime anticipazioni sul Trono Classico hanno come protagonisti indiscussi Giulio Raselli e Alessandro Zarino che ancora una volta si sono dimostrati interessatissimi a Veronica. Soprattutto Raselli che ha cercato di far cambiare idea alla ragazza dopo la sua dichiarazione di corteggiare solo Alessandro; Giulio è riuscito nel suo intento perché alla fine Veronica ha confessato che si è dichiarata solo perché sotto pressione e che in realtà il motivo per cui lui non la convince riguarda la sua eccessiva somiglianza caratteriale con l’ex. Peccato che in puntata Veronica abbia litigato di brutto con Alessandro, che ha snobbato la sua dichiarazione di preferenza non portandola in esterna, e che quindi sia stato chiaro a tutti per chi nutre davvero interesse.

Anticipazioni Trono Classico, Giulio elimina Giovanna dopo l’esterna con Alessandro

Anche Giovanna piace sia a Giulio sia ad Alessandro che infatti l’ha portata in esterna come ha fatto il collega; il punto è che Raselli non ha proprio tollerato che la corteggiatrice non gli avesse detto nulla, e infatti ha abbandonato l’esterna convinto della sua scelta. In puntata è successo di peggio perché Giulio ha visto l’affinità tra Alessandro e la ragazza, e quasi schifato dalle immagini ha deciso di eliminarla. Ci sono state varie discussioni: sempre Giulio ha detto a Irene che per lei prova solo attrazione, e Alessandro invece ha confessato il contrario ad Aurora, cioè che non gli piace fisicamente. Alla fine è stata eliminata anche Agnese.

Uomini e Donne, il racconto di Alessandro sulla madre

Durante la registrazione a un certo punto Alessandro ha anche raccontato del viaggio in Australia regalato alla madre: viaggio che ha reso felici entrambi, soprattutto lui che ha potuto mostrare alla donna cose mai viste. Sarà un bel momento – questo almeno è ciò che apprendiamo dal Vicolo delle News -, sebbene le anticipazioni parlino per il resto di una puntata molto movimentata.