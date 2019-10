UeD Raffaella Mennoia, il padre sta male: “Non voglio angosciarvi”, la confessione

Raffaella Mennoia padre: l’autrice di UeD parla ai fan su Instagram

Raffaella Mennoia non sta attraversando un bel periodo, e a farlo capire è stata proprio lei su Instagram in alcune storie che forse non hanno ancora avuto la giusta attenzione da parte dei mass media. L’autrice di Uomini e Donne e Temptation Island non ha parlato delle polemiche che l’hanno coinvolta quest’estate – parliamo di Teresa Cilia, per chi non lo sapesse ancora – ma di una questione molto più seria, cioè del papà che a quanto pare non sta bene. Finora l’autrice non aveva mai detto nulla sull’argomento ma dopo aver parlato degli ascolti di Temptation Island Vip di ieri evidentemente oggi ha sentito l’esigenza di liberarsi coi follower.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: il messaggio sul papà che preoccupa

Il messaggio di Raffaella, da sempre braccio destro di Maria De Filippi, è stato semplice e discreto, tant’è che sembrava quasi lei non volesse dire nulla; la Mennoia in effetti si è semplicemente limitata a dire che non sta vivendo un bel periodo: “Avrei un sacco di cose da raccontarvi – queste le sue parole –, però non voglio angosciarvi con dei miei problemi personali e famigliari di questo periodo. C’è mio padre – ha aggiunto – che sta male. Va beh insomma, ragazzi, è la vita… Poi ciò che sembra su Instagram spesso non è. Diciamo che usiamo questo social per le cose allegre. Poi se non proprio non ce la dovessi fare – ha così concluso – mi tolgo e non vi racconto tutto”.

Raffaella Mennoia soddisfatta per Temptation Island Vip 2

La Mennoia ha anche parlato del “trionfo di ascolti” di Temptation Island Vip e si è detta soddisfatta perché dopo tanto lavoro si aspettava dei buoni ascolti (ricordiamo che lo share di Temptation Island Vip ha superato una delle solite ma seguitissime repliche di Montalbano): “Sono veramente molto contenta – queste le sue parole prima di quelle sul papà –, siamo tutti molto contenti, è normale dopo tanta fatica… Siamo molto contenti se poi c’è tutto questo risultato”. Quello della Mennoia è un comportamento apprezzabile perché sbandierare il proprio dolore sui social network sembra essere diventata ormai una moda; è lodevole invece che l’autrice abbia raccontato solo il minimo indispensabile ai fan. Che sicuramente apprezzeranno.