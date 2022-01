UeD, polemica sulla Rai: Maria De Filippi e la sua reazione conquistano

Sembra inverosimile, eppure a Uomini e Donne si è appena accesa una polemica sulla Rai. La rete di Stato è finita sotto accusa proprio nello studio di Canale 5, dove Maria De Filippi ancora una volta è riuscita a mantenere una posizione equilibrata e professionale. Infatti, non si è lasciata di certo trascinare dalla polemica, sebbene da tantissimi anni faccia parte di casa Mediaset. La ‘Queen Mary’ ha decisamente conquistato il pubblico con quanto accaduto nel corso della puntata andata in onda oggi. Avrebbe potuto approfittare dello sfondone del 91enne Alessandro per colpire la tv rivale, eppure ha mostrato per l’ennesima volta la sua classe e la sua professionalità.

Alessandro del Trono Over non si è fatto notare solo per la sua complicata conoscenza con Pinuccia. Qualche mese fa, Vasco Rossi condivideva sul suo profilo ufficiale di Instagram un video dedicato proprio all’anziano cavaliere. Ora il 91enne è tornato al centro dell’attenzione con una Pinuccia decisamente furiosa. La dama ha ammesso in studio che non sta vivendo bene questa conoscenza. Vorrebbe che Alessandro fosse più vicino e avere da lui più complicità. Ha confessato di sentirsi sola e questo ha colpito un po’ tutti i telespettatori.

Dalla parte opposta, il cavaliere si è mostrato inizialmente orgoglioso e si è detto pronto ad accettare la fine della loro conoscenza. Ma ecco che Maria De Filippi ha subito notato che Alessandro in realtà è rimasto male di fronte allo sfogo di Pinuccia. I suoi occhi si sono fatti lucidi e la padrona di casa si sposta dalla sua posizione, per sedersi al centro studio di fronte al cavaliere. Qui ha cercato di comprendere meglio ciò che prova davvero il 91enne per Pinuccia.

“Tremo e non so più cosa combinare”, ha affermato Alessandro del Trono Over in estrema difficoltà. “Anche a me dispiace, però non mi piace il modo che hai”, ha invece risposto la dama. Tra i vari problemi, Pinuccia ha anche rivelato che vorrebbe anche lei decidere quale cantante ascoltare, visto che sceglie sempre Alessandro, il quale è un grandissimo fan di Vasco.

Non solo, ci sarebbero delle divergenze sulla televisione. Ed è a questo punto che a Uomini e Donne si è aperta una polemica sulla Rai. Maria ha chiesto al cavaliere il motivo per cui non guarda Rai 1 ogni tanto, come invece vorrebbe fare Pinuccia. In questo modo, la conduttrice ha tentato di invogliare Alessandro a seguire anche i programmi della tv rivale.

“A lei piace, perché tu devi vedere solo Canale 5?”, ha domandato la De Filippi al cavaliere. Quest’ultimo ha avuto la risposta pronta: “Non voglio parlare di questo fatto. Io a casa mia la Rai non l’ho mai vista. È il principio. Posso parlare come voglio o non posso?”.

Maria non si è fermata e ha fatto presente al 91enne che dovrebbe guardare anche lui la tv di Stato, anche perché paga il canone. In modo alquanto inaspettato visto il luogo, Alessandro si è lasciato andare a uno sfogo contro la Rai.

“L’altro giorno, col mio amico abbiamo parlato di questo. La Rai si prende il canone, fa le pubblicità e tutto… ha perso anche la Coppa Italia! La Coppa Italia è andata a finire a Mediaset, tanto per dire una cosa. Non è che non mi piace, non la vedo proprio. Basta”

Di fronte alle parole del cavaliere, la padrona di casa ha insistito che invece dovrebbe rispettare anche i desideri di Pinuccia. A questo punto, quando gli è stato chiesto se fosse intenzionato a chiudere la conoscenza, ha risposto conquistando tutti: “Stasera ti faccio guardare Rai 1”.

La stessa Maria guarderebbe spesso la Rai, sebbene sia un volto centrale di Mediaset. Qui alcuni dei commenti condivisi su Twitter dal pubblico di Canale 5 durante la messa in onda della puntata.

Maria, regina di Mediaset, che cerca di convincere Alessandro a guardare la Rai. Questo programma è surreale #uominiedonne pic.twitter.com/mX8qkc69pi — Crazy.in.law (@Crazyinlaw1) January 25, 2022

Non il signore Alessandro che a 90 anni passati sta asfaltando la Rai su canale 5 davanti a Queen Mary ????????⚰️⚰️⚰️✈️ #UominieDonne — Lavinia Li Calsi ♋️ (@LaviniaL1982) January 25, 2022