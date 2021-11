“Maria De Filippi guarda Ballando”: Pettinelli spiffera, la reazione di Milly

Ebbene anche Maria De Filippi guarda Ballando con le Stelle e Milly Carlucci l’ha appena scoperto. Sembra non esserci alcuna rivalità da parte di ‘Queen Mary’, che si ritrova spesso ad avere come competitor proprio il talent show di Rai 1. Nonostante ciò, pare che alla moglie di Maurizio Costanzo non si faccia alcun problema a seguire le dinamiche del programma ‘rivale’. La Carlucci lo scopre nel corso della puntata di oggi de La Vita in Diretta. La notizia sta facendo il giro del web in queste ore!

Il retroscena viene svelata durante un discorso di Anna Pettinelli, la quale fa parte del cast di Amici di Maria De Filippi come coach di canto. Si parla proprio di Ballando e Alberto Matano dà la parola alla conduttrice radiofonica. Quest’ultima ammette di essere una spettatrice del talent di Milly Carlucci, sebbene faccia parte del programma ‘rivale’. A questo punto, le viene chiesto se Maria sia a conoscenza della passione che nutre verso la trasmissione di Rai 1.

“Io sono prima di tutto una spettatrice di Ballando, perché vi vedo, vi guardo, mi appassiono. Se Maria lo sa? Certo, non c’è niente di male, ci mancherebbe. Certamente che lo sa”

A questo punto, prende la parola Carolyn Smith, che entra nel dettaglio e sottolinea: “Anche lei lo guarda”. Esce fuori così che la De Filippi segue ciò che accade nello studio di Rai 1 quando i vari concorrenti si cimentano nelle prove di ballo, durante la prima serata del sabato. Milly Carlucci ascolta in diretta tale rivelazione, in collegamento dagli studi Fabrizio Frizzi. Qual è la sua reazione? Ride, probabilmente felice della notizia.

Quest’anno c’è stato un importante ‘scambio’ tra i due talent. Arisa da coach di Amici è approdata nel cast di Ballando come concorrente. Ma non è questa la notizia che ha generato tante parole. Scendendo nel dettaglio, il passaggio di Raimondo Todaro – ora professore di ballo su Canale 5 – non è di certo passato inosservato!

Di recente le due conduttrici si sono sfidate con Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales, il sabato sera. Sebbene abbia registrato un certo successo, questa edizione del talent di Milly Carlucci non ha vinto nei dati degli ascolti tv. A trionfare, invece, è toccato sempre alla De Filippi su Canale 5.

Entrambi i programmi hanno comunque registrato ottimi risultati. Da questa settimana, però, non si sfideranno più. Infatti, ora la Carlucci dovrà vedersela con Uà, lo show con Claudio Baglioni. Il 6 novembre scorso è andata in onda l’ultima puntata di Tu Sì Que Vales di questa stagione.