Amici, “Ri-unione” per Todaro e Tocca: Milly torna sull’addio del danzatore

Rai Uno scalda i motori per la nuova edizione di Ballando con le stelle, in partenza il prossimo 16 ottobre. A circa un mese dalla partenza dello show Milly Carlucci è stata ospite delle pagine di Chi, dove ha rilasciato un’intervista esclusiva parlando della trasmissione. Al di là delle curiosità sul cast (e su Morgan in particolare, che sappiamo essere una mina vagante) era ovvio che l’interesse principale fosse rivolto nei confronti di Raimondo Todaro.

Il ballerino ha infatti volontariamente scelto di dire addio alla trasmissione che l’ha visto crescere professionalmente negli ultimi 16 anni. L’abbandono è avvenuto non senza polemiche e frecciatine reciproche. Il danzatore ha infatti dedicato a Milly Carlucci un post piccato su Instagram, che ha presto ricevuto risposta da parte della conduttrice. E alla fine, come previsto, Todaro è finito dalla concorrenza. E che concorrenza! Il professionista è infatti oggi uno dei professori della scuola di Amici di Maria de Filippi.

Come l’avrà preso Milly Carlucci questo smacco? Quando il magazine le ha chiesto se la scelta di Arisa nel cast fosse stata fatta come risposta all’addio di Todaro la presentatrice ha risposto:

Con Arisa ci conosciamo bene e ci siamo conosciute in altri tempi. Per anni le ho proposto Ballando ma non era il momento, non era la congiuntura favorevole. Poi Arisa ha fatto scelte che non sono dipese da me, né da cose che sono successe, ha fatto scelte di vita. Finché non ha detto: “Me la sento di fare Ballando”. E ha trovato un mondo che l’ha accolta a braccia aperte.

A questo punto Chi cerca di tornare sulla questione Todaro, sulla quale la Carlucci ha chiaramente glissato:

Se posso accendere un riflettore su Ballando non lo faccio parlando di chi non c’è, ma di chi fa parte del cast.

I dissapori con Ballando con le stelle e la sua produzione non sono gli unici gossip per i quali si sta parlando di Todaro. In questi giorni, infatti, alcuni giornali (come Nuovo TV) hanno riportato l’indiscrezione di un riavvicinamento del ballerino all’ex Francesca Tocca.

Si dice infatti che la scelta di passare ad Amici da parte di Raimondo sia proprio legata alla sua necessità di stare più vicino alla Tocca, con cui è stato sposato in passato. Quest’ultima, dopo la separazione, perse la testa per il concorrente 24enne Valentin, cacciato da Maria de Filippi nel bel mezzo del serale. A quanto pare, inoltre, alcune talpe avrebbero visto di recente Todaro e Tocca insieme a cena in un locale, teneramente abbracciati. Per il momento, dunque, non c’è nulla di ufficiale a riguardo, ma tanto è bastato per far sognare i fan più nostalgici della coppia.