Uomini e Donne, Vasco Rossi decide di esporsi per un cavaliere: il gesto

Il noto cantautore ha riservato una bellissima sorpresa per Alessandro del Trono Over

Alessandro del Trono Over di Uomini e Donne è entrato nel cuore del pubblico, insieme a Pinuccia. E sembra proprio che l’anziano cavaliere sia riuscito a conquistare anche Vasco Rossi! Ebbene sì, il celebre cantante di Vita Spericolata ha deciso di farsi avanti e di esporsi proprio per rendere noto il suo apprezzamento nei confronti del 91enne. Una vera e propria sorpresa per il cavaliere del programma di Maria De Filippi, che da mesi palesa la sua passione per i brani del noto cantautore.

Ogni volta che Maria chiede ad Alessandro del Trono Over quale canzone vorrebbe ballare insieme a Pinuccia, lui risponde sempre con il titolo di una canzone di Vasco Rossi. Lui stesso ha confermato di amare la musica del cantautore di Zocca, da molto tempo. Quando deve ascoltare un brano, sceglie sempre i suoi.

Ed ecco che nelle scorse ore, Vasco ha deciso di rendere omaggio al cavaliere attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Scendendo nel dettaglio, il celebre cantante ha condiviso un video che mostra una serie di momenti che Alessandro ha vissuto in questi mesi nel dating show del pomeriggio di Canala 5.

Tali immagini mostrano il cavaliere mentre chiede a Maria di poter ballare sulle note dei brani di Vasco, come Vita Spericolata e Alba Chiara. “Un abbraccio ad Alessandro, 91 anni!! Il più ‘Grande’ e il più simpatico della combriccola”, ha scritto l’artista come descrizione del video condiviso e che ora si trova sulla sua pagina social.

Ci ha tenuto ad aggiungere vari hashtag per descrivere ciò che pensa: “#sensibilità #coraggio #forza #età #rock #arte”. A commentare prontamente il video ci hanno pensato coloro che lavorano per il programma, come Gianni Sperti, Raffaella Mennoia e Rudy Zerbi. Non è la prima volta che Vasco fa una sorpresa ad Alessandro.

A metà ottobre, Maria aveva fatto sapere al cavaliere che, attraverso LiveNation, il cantautore gli ha fatto recapitare l’invito per un suo concerto. Inizialmente, Alessandro aveva dichiarato che avrebbe portato con sé il figlio, per poi anticipare andrà insieme a Pinuccia.

Un momento speciale per il 91enne, che insieme alla dama è riuscito a conquistare tutti. Probabilmente Vasco è venuto a conoscenza della passione con cui Alessandro ascolta i suoi brani e ha deciso di sorprenderlo per ben due volte!

Anche Maria De Filippi gli aveva riservato una graditissima sorpresa a inizio percorso. Il cavaliere aveva confessato in studio di non avere un cellulare moderno da usare per sentire Pinuccia. Così, la padrona di casa ha scelto di regalargli uno smartphone.