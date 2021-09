UeD news, cavaliere imbarazzato: il regalo di Maria De Filippi cambia tutto

Alessandro, cavaliere 91enne del parterre, è in imbarazzo per il suo vecchio cellulare e la padrona di casa stupisce tutti

Maria De Filippi fa un gesto speciale per Alessandro, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. L’anziano uomo sta conoscendo la simpatica Pinuccia, con cui ha già fatto varie uscite. Oggi la padrona di casa manda in onda una fatta recentemente ed è possibile notare la serenità con cui vivono la loro conoscenza. Ai telespettatori la coppia piace tantissimo, per la genuinità e spontaneità. Sempre nel corso di questa esterna, avvenuta con le telecamere, Alessandro fa notare a Pinuccia che entrambi hanno dei telefoni di vecchia generazione.

Entrambi non possiedono uno smartphone e il cavaliere le anticipa che sta pensando di comprarselo per Natale. Così, per loro sarà più facile sentirsi e vedersi. Infatti, la dama fa presente che potranno mandarsi le rispettive foto quando non sono insieme. Il momento emoziona i presenti in studio e il pubblico a casa. Sono tantissimi i commenti che è possibile leggere in questi minuti sui social. A commuovere i telespettatori ci pensa poi la padrona di casa.

La De Filippi chiede al 91enne che tipo di cellulare ha. A questo punto, il cavaliere si alza e mostra il telefono di vecchia generazione che possiede. Nel farlo, appare in imbarazzo. A farlo notare è lui stesso, il quale si dice imbarazzato poiché non è stato capace di aggiornarsi. Maria gli chiede poi se gli piacerebbe avere un telefono più moderno e lui risponde positivamente.

“Noi te lo regaliamo”, dichiara la conduttrice, sorprendendo tutti. La padrona di casa decide di esporsi questa volta e di rendersi il più disponibile possibile con Alessandro, che ringrazia per il gesto. Ha, però, qualche dubbio: potrà mantenere il suo numero di telefono? La De Filippi gli spiega cosa dovrà fare nelle prossime settimane.

Il programma gli comprerà il cellulare, con tanto di scheda telefonica. Nel frattempo, il cavaliere dovrà continuare a usare quello vecchio, con il numero che possiede ora. In questo modo, avrà modo e tempo di imparare a usare lo smartphone, prima di tutto. Farà così per almeno tre mesi. Quando capirà come funzionano i cellulari di ultima generazione, potrà spostare la sua scheda.

Questo momento non passa di certo inosservato agli occhi attenti dei telespettatori, che apprezzano tantissimo. Mentre prosegue la puntata di oggi di Uomini e Donne, il pubblico si dice commosso per il gesto della De Filippi e l’imbarazzo di Alessandro. “Maria che regala il cellulare ad Alessandro è comunque un blocco migliore del trono giovani”, scrive qualcuno su Twitter.