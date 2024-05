UeD, Pierpaolo rompe il silenzio dopo addio a Ida: parole durissime

Il trono di Ida Platano è stato uno dei più discussi di Uomini e Donne e si è concluso nel peggiore dei modi. La tronista, contesa tra i corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, alla fine non ha scelto. Il primo è stato protagonista di continue segnalazioni ed il secondo, sentendosi sempre messo in secondo piano, ha deciso di dirle addio. Dopo la puntata andata in onda ieri, Pierpaolo ha rotto il silenzio sui social pronunciandosi in merito a com’è andata a finire con la Platano. Le sue parole sono state parecchio dure. Scopriamo cos’ha detto nello specifico.

La storia tra Ida Platano e Pierpaolo Siano si è conclusa nel peggiore dei modi. Il corteggiatore ha difatti smontato completamente la tronista, accusandola di aver sempre preferito il suo rivale, Mario Cusitore, a lui. In particolare Siano ha puntato il dito contro Ida, rivolgendole tali parole: “Impara a fare la donna, sono sette anni che fai questo”. Successivamente ha deciso di abbandonare lo studio di Uomini e Donne. Il trono di Ida Platano ha quindi avuto un triste epilogo, con Pierpaolo andato via e Mario eliminato in seguito alle numerose segnalazioni ricevute. In seguito a quanto accaduto, Siano ha rotto il silenzio sui social rivolgendo alla tronista parole durissime.

In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, il corteggiatore ha lanciato una frecciatina ad Ida. Nello specifico ha condiviso uno sfondo nero con su scritte poche ma chiarissime parole: “Il rispetto è un atto d’amore. Ciò che semini raccogli”. E’ abbastanza chiaro a chi siano rivolte tali frasi.

Qui di seguito la storia pubblicata da Pierpaolo sul social:

Sembra quindi che Pierpaolo non abbia ancora perdonato la Platano per averlo messo in secondo piano rispetto al volto di Radio Kiss Kiss, ma che, anzi, serbi ancora parecchio rancore. Nessun lieto fine, dunque, almeno questa volta. Non resta che aspettare un’eventuale replica da parte della diretta interessata per vedere se questa storia avrà un prosieguo oppure se vi è stato ormai messo un punto definitivo.