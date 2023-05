L’opinionista del dating show di Maria De Filippi non se ne resta in silenzio e condivide quelle che per lui sono delle prove contro la dama

Non si sa se ci sia Aurora Tropea di Uomini e Donne dietro gli account fake che scrivono a Gianni Sperti. Sta di fatto che l’opinionista sembra proprio essere sicuro di questo. Il volto del programma di Maria De Filippi nelle scorse ore ha condiviso uno screenshot di alcuni messaggi ricevuti in Direct su Instagram da un profilo anonimo. Infatti, questo account fake porta semplicemente il nome ‘vivaio’. Non si sa, dunque, con certezza chi ci sia dietro. Di certo Gianni non crede si tratti di un fan di Aurora.

Andando per ordine, nella serata di ieri, Sperti ha condiviso quelle che sarebbero le sue prove sulla Tropea. Una serie di minacce ricevute su Instagram che a detta sua parlerebbero chiaro. “Pezzo di me**a lascia perdere Aurora hai capito? Sono stato chiaro? Te ne pentirai”, si legge in questa brutta conversazione. E ancora: “Smettila di insultare Aurora”. Minacce che non fanno paura a Gianni, ma che ovviamente lo infastidiscono parecchio. Ed ecco che lui stesso ha fatto presente che dietro questi account potrebbe non esserci un fan della dama:

“Ho deciso di pubblicare una tra le tante minacce che ricevo. Un fan non può arrivare a tanto. A buon intenditore poche parole. P.s. Non ho paura di niente e di nessuno”

Chi ha seguito le recenti puntate di Uomini e Donne sa bene a cosa si riferisce Gianni con queste parole. Nei giorni scorsi, Sperti ha palesato il suo duro pensiero, facendo notare che con il ritorno di Aurora in studio diversi account fake stanno scrivendo dei commenti abbastanza forti. L’opinionista ha rivelato che per lui questa non può essere una semplice coincidenza.

Caso strano, secondo Gianni, proprio quando Aurora ha fatto ritorno nel programma di Maria De Filippi gli account fake hanno ripreso a ‘torturarlo’ sui social network. Ciò, sempre stando a ciò che lui ha riportato in studio, accadeva anche qualche anno fa, proprio quando la Tropea sedeva nel parterre del Trono Over.

Dunque, con il ritorno di Aurora e allo stesso tempo di questi profili fake su Instagram, Gianni ha iniziato a farsi un’idea ben precisa. Scendendo nel dettaglio, crede che dietro questi account ci sia proprio la dama. L’ha palesato in puntata, dove Aurora ovviamente si è difesa ovviamente. Infatti, la dama ha smentito tale insinuazione, cercando di togliere ogni dubbio su questo.

In particolare Aurora, che ha provocato una bufera intorno ad Armando Incarnato nei giorni scorsi, ha dichiarato apertamente di non essere responsabile di questi profili fake. La dama continua a essere al centro della scena e in certi momenti ha persino lasciato un po’ perplessa Maria De Filippi su alcune questioni.

Gianni Sperti, a questo punto, è fortemente convinto che dietro le minacce che sta ricevendo non ci sia un semplice fan di Aurora. Non resta che attendere per scoprire se la dama risponderà ancora a queste accuse.