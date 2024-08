UeD, Paola Frizziero oggi: Karina Cascella dice la sua e sbotta

Andava in onda la stagione 2005/2006 di Uomini e Donne quando Paola Frizziero si è fatta conoscere al pubblico di Canale 5. Ha preso parte al programma di Maria De Filippi inizialmente come corteggiatrice, alla corte di Salvatore Angelucci. Gli scontri con Karina Cascella hanno caratterizzato il suo percorso. Quest’ultima ricopriva il ruolo di opinionista ed era inizialmente amica di Salvatore, con cui poi ha iniziato una relazione amorosa e ha avuto una figlia, Ginevra. La loro storia è nata poco dopo la scelta di Angelucci. L’ex tronista fuori dal programma ha avuto al suo fianco Paola per circa un anno, poi è arrivata la rottura.

Dopo di che, nell’edizione 2008/2009, la Frizziero è diventata tronista. Dopo il percorso sul Trono, il pubblico non ha più avuto particolari notizie sul suo conto. Ed ecco che le luci dei riflettori si sono riaccese su Paola quando il portale di Medjugorje ha pubblicato un video in cui l’ex corteggiatrice racconta come la sua vita è cambiata attraverso la religione. Il suo nuovo look ha sorpreso i fan, che a fatica l’hanno riconosciuta.

In questi giorni si sta parlando del cambiamento di Paola Frizziero e c’è chi è curioso di scoprire il parere di Karina Cascella. Quest’ultima era stata accusata di essersi intromessa nella relazione dell’ex corteggiatrice con Angelucci. La stessa Paola aveva palesato il sospetto che, durante il percorso di Salvatore sul Trono, tra loro ci fosse più di una semplice amicizia.

Proprio per questo, una parte del pubblico è subito corso sul profilo Instagram di Karina, il cui nome è stato di recente accostato alla prossima edizione del Grande Fratello, per chiederle di dire la sua. Ebbene la Cascella sembra non avere intenzione di dare così tanta importanza al cambiamento della Frizziero. Stesso discorso vale per le notizie di cronaca rosa legate al divorzio di Alvaro Morata e Alice Campello.

“Ragazzi, ciao. Oggi mi state inondando di domande, mi state mandando video, foto… Mi chiedete cosa penso dei capelli di una, della fine della relazione di un’altra… Vi dico la verità? Non mi interessa minimamente di come porti i capelli una e del motivo per cui si lasciano altri. Sono un po’ satura, e l’ho scritto anche ieri, della ‘pochezza’ che vedo in giro”

“Non mi interessa minimamente di come porti i capelli una”, questa sua affermazione sembra riferirsi ai capelli di Paola Frizziero, che segnano il grande cambiamento estetico. Karina Cascella appare piuttosto infastidita dalla curiosità che il pubblico ha per la sua opinione su certe dinamiche. E non finisce lì il suo sfogo:

“Siamo arrivati per me alla frutta per tanti versi. Penso che ormai ci si interessi solo a cose senza senso e lì si è tutti pronti a ripostare video e a far girare notizie davvero stupide. Poi quando invece ci sarebbe da parlare e scrivere fiumi di parole, tutti tacciono. Pensate a cose più importanti, ogni tanto. E fate girare notizie che aiutano davvero qualcuno. A me non mandate più nulla del genere, grazie”

La Cascella sbotta e cerca così di mettere fine alle insistenti domande su questi argomenti, che trova poco importanti.