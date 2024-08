UeD, Paola Frizziero irriconoscibile: “Dio mi ha scelto e salvato”

Paola Frizziero irriconoscibile. Ma, si procedi con ordine. Era il 2005 quando la Frizziero entrava nelle case degli italiani partecipando ad una delle edizioni più memorabili di Uomini e Donne. La sua storia d’amore con l’allora tronista Salvatore Angelucci fece appassionare milioni di spettatori, così come la rivalità con l’ex opinionista Karina Cascella. I due uscirono insieme dal dating show ma, dopo 9 mesi di convivenza a Milano, presero strade separate. Nel 2008, tornò a Uomini e Donne, questa volta nei panni di tronista. Anche quell’esperienza, però, non finì nel migliore dei modi, dato che il corteggiatore Carmine Fummo la rifiutò alla scelta.

Dunque, per diversi anni, Paola Frizziero ha goduto di una grande popolarità, in quelli che erano gli anni d’oro di Uomini e Donne. Tra serate in discoteca e ospitate in televisione, l’ex tronista ha vissuto un vero e proprio boom mediatico, per poi decidere di allontanarsi completamente dai riflettori. Non solo, Paola ha cambiato completamente vita, avvicinandosi alla chiesa e a Dio. Grazie alla sua ritrovata fede, ha conosciuto a Gerusalemme l’attuale marito Francesco, con il quale è convolata a nozze nel 2019 dopo quattro anni di fidanzamento. L’anno successivo, hanno avuto anche un figlio, di nome Gennaro Maria.

Ma, com’è oggi Paola Frizziero? Ebbene, nelle ultime ore, si è diffuso un video che ha lasciato di stucco molti fan di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice ha rilasciato un’intervista ad un portale dedicato a Medjugorje, luogo che ha visitato più di 40 volte. L’ex di Salvatore Angelucci ha parlato della notorietà raggiunta grazie a Uomini e Donne e di come Dio e la Madonna l’abbiano salvata da una vita piena di superficialità e vanità. Tra l’altro, è grazie ad un fan del programma che si è avvicinata alla chiesa.

Stando a quanto raccontato nell’intervista, un giorno Paola è stata fermata da una signora di nome Pina con il figlio Luciano malato di SLA, il quale era un suo grande ammiratore. Per questo, Pina le ha chiesto d’incontrarlo e, da lì, ha conosciuto un gruppo di preghiera e iniziato una nuova vita lontano dal mondo dello spettacolo. Nonostante all’epoca sembrasse avere tutto, Dio l’ha scelta per farle realizzare che, in realtà, non stava vivendo una vita veramente piena. Ecco le sue parole riportate da Biccy:

Il sia fatta la tua volontà l’ho vissuta come esperienza, soprattutto quando ho dovuto fare scelte importanti di lavoro. Io guadagnavo tanto, facevo serate. E in quel momento sentivo forte nel mio cuore che dovevo lasciare e un po’ mi dispiaceva. Dicevo ‘ma com’è possibile che mi stai chiedendo questo, perché hai scelto me?’. E poi quando mi sono fidata e gli ho detto ‘ok, sia fatta la tua volontà’, Dio mi ha dato trecento volte di più. Mi ha dato una famiglia, un lavoro. Ho lasciato il passato ma ho tanto di più. Grazie a Dio sono riuscita a terminare gli studi e oggi insegno.

Successivamente, ha discusso del profondo legame che ha con la Madonna, la quale l’avrebbe liberata dall’egoismo e dalla vanità. Infatti, Paola ha dichiarato di aver smesso di dare importanza all’aspetto estetico, concentrandosi invece sulla ‘bellezza del cuore’:

La Madonna mi ha salvato prendendomi per i capelli, sono guarita dal mio egoismo e dalla mia depressione. Ero attaccata ai vestiti e alle cose estetiche, cose vanitose. E piano piano ho capito che tutte queste cose per me non erano importanti, conta di più la bellezza del cuore. E grazie a Dio ho incontrato un marito che mi guarda dentro.

Il video ha suscitato notevole scalpore, soprattutto perché Paola Frizziero appare completamente diversa rispetto a come la ricordavamo ai tempi di “Uomini e Donne“. Tuttavia, come hanno sottolineato alcuni, sono passati ben 20 anni e, soprattutto, l’ex tronista ha adottato uno stile di vita completamente diverso.