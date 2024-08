Ued, Paola Frizziero e gli altri volti storici: come appaiono oggi?

Ci siamo chiesti che fine abbiano fatto alcune protagoniste di Uomini e Donne. E poi, siccome siamo molto curiosi, abbiamo voluto vedere chi tra loro avesse modificato il proprio aspetto e chi invece è rimasta piu naturale. La nostra attenzione, quest’oggi, si è posata su alcuni volti storici che ci hanno fatto sognare con le loro appassionanti storie d’amore. Parliamo di Paola Frizziero, Tara Gabrieletto, Ramona Amodeo, Francesca del Taglia e Alessia Cammarota. Queste donne hanno tenuto incollati tutti al programma della De Filippi. Va detto che i loro sentimenti fossero sinceri e per questo quasi tutti tifavano perché la loro storia avesse un lieto fine. Ma andiamo con ordine.

Paola Frizziero ci ha appassionato grazie all’amore incondizionato per il bel Salvatore Angelucci. Il triangolo composto da loro due insieme a Karina Cascella credo sia stata una delle vicende piu seguite in assoluto. Oggi Paola si è sposata, è felice e si è avvicinata tantissimo alla Chiesa. Non ha modificato nulla del suo aspetto. Non che ne avesse bisogno. Ha mantenuto la sua naturalezza. Caratteristica che l’ha contraddistinta durante tutta la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ma veniamo a Ramona Amedeo, ex troni sta del programma, che scelse Mario de Felice. Anche lei si è sposata e ci racconta una vita serena e appagante. A differenza di Paola è molto piu presente sui social e sponsorizza spesso prodotti. Il suo aspetto è decisamente simile a com’era e sembra che anche lei non abbia modificato nulla di radicale.

Uomini e Donne: come sono oggi Tara, Alessia e Francesca?

Ma veniamo a chi invece appare diversa da come ce la ricordavamo. Tara Gabrieletto e Cristian Galella si sono persino sposati nel 2016 per poi definitivamente lasciarsi nel 2020. Sembra addirittura che tra i due le cose non siano finite bene e che sia in corso una vera e propria guerra. Tara si è sottoposta a dei piccoli interventi estetici sul volto che ne hanno modificato l’aspetto fresco e giovanile. Così come Alessia Cammarota che è sposata con Aldo Palmeri dal 2014. Anche lei appare diversa dai tempi di Uomini e Donne. Forse snaturando quell’aspetto sbarazzino con cui tutti ce la ricordiamo.

Infine arriviamo ad uno dei personaggi piu divertenti della storia di Uomini e Donne: Francesca Del Taglia. La bella toscana insieme ad Eugenio Colombo hanno avuto una storia d’amore focosa e duratura. I due da pochissimo si sono lasciati e dalle parole di Francesca sembra che il motivo sia legato ad alcuni comportamenti poco consoni di Eugenio. Alcuni hanno subito pensato ad un tradimento ma la certezza non è ancora arrivata da nessuna fonte. Comunque Francesca è sempre stata molto esuberante e questo si esprimeva anche attraverso una fisicità “ingombrante”. Con il tempo lei ha sicuramente ceduto alla chirurgia modificando il proprio aspetto in maniera radicale ma mantenendo, a parer nostro, la sua anima frizzante.