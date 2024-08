Morata-Campello e la “maledizione” dei Ferragnez: la cena “fatale”

Oggi, 12 agosto, Alvaro Morata e Alice Campello hanno annunciato la loro separazione. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, poiché, fino a pochi giorni fa, la coppia si scambiava dediche sui social e appariva affiatata e innamorata. I primi sospetti sono nati a seguito di alcune mosse ambigue, come rimuovere le foto insieme dai rispettivi profili Instagram. Da subito, sono circolate voci su una possibile terza persona che avrebbe causato la rottura.

Al che, Alice ha difeso più volte il marito, negando qualsiasi tradimento e mettendo in risalto il rispetto che ci sarebbe sempre stato tra di loro. Nonostante ciò, i pettegolezzi sull’infedeltà si fanno sempre più insistenti, con qualcuno che ipotizza una relazione segreta del calciatore con un’altra donna.

Questa rottura ha scioccato il web, dato che la coppia era tra le più amate degli ultimi anni. Per anni, gli utenti hanno seguito con interesse la loro vita familiare con i loro quattro bellissimi bambini, che spesso mostrano su Instagram. Insomma, sembrava che la loro fosse una famiglia ideale e quasi da ‘mulino bianco‘, tanto che nessuno si aspettava un epilogo simile per una storia considerata da ‘favola‘. Tra i tanti commenti dispiaciuti, poi, c’è chi ha reagito in maniera ironica alla notizia, tirando in ballo un’altra famosa coppia che si è lasciata quest’anno: Chiara Ferragni e Fedez.

Alcuni hanno ricordato una cena tra le due coppie avvenuta anni fa, quando erano tra i personaggi più seguiti e ammirati sui social. Quest’incontro è stato ricordato dal web per far riferimento ad una teoria ironica su una presunta “maledizione” dei Ferragnez. Di cosa si tratta? Sostanzialmente, molti avevano notato che, ogni volta che Chiara Ferragni e Fedez condividevano foto con altre coppie, queste tendevano a separarsi poco dopo. Ad esempio, è successo con Paola Di Benedetto e Rkomi o con Benjamin Mascolo e Bella Thorne. Per questo, diversi hanno ironizzato sul fatto che gli ex coniugi abbiano portato ‘sfortuna‘ anche al calciatore e all’influencer.

Tra l’altro, dopo la rottura tra Chiara Ferragni e Fedez, Alice è stata molto vicino all’imprenditrice digitale, consolidando ancora di più la loro amicizia. Chissà se adesso sarà la Ferragni a consolare l’influencer veneta, durante il doloroso momento che sta attraversando.