UeD, pagelle 4 settembre: promossi e bocciati | Web furioso con lei

Il 4 settembre si è tenuta una delle registrazioni di Uomini e Donne più chiacchierate in assoluto, soprattutto perchè abbiamo visto (finalmente) l’entrata della nuova tronista Martina de Ioannon. Un colpo di scena che nessuno si aspettava e che ha diviso il web. In effetti, c’è chi non la vede di buon occhio dopo quanto successo con Raul a Temptation Island ma pare che per Maria De Filippi sia stata la candidata ideale per iniziare un percorso d’amore su Canale 5.

Si è parlato poi di Ida Platano, che non ha voluto rimanere in studio nonostante l’invito di queen Mary. Insomma, una puntata ricca di sorprese che ci portano a darvi le nostre pagelle di Uomini e Donne, per vedere chi è stato promosso (per ora) e chi invece è partito con il piede sbagliato.

Martina De Ioannon, nuova tronista

Secondo le anticipazioni pare che la nuova tronista Martina De Ioannon, ex fidanzata di Raul a Temptation Island sia stata parecchio “schizzinosa” durante la sua prima puntata. Per lei sono scesi al buio parecchi corteggiatori, ma la giovane ha affermato di non essere stata colpita da nessuno di loro. Cara Martina, ci vuole un po’ di umiltà! Voto 6.

Francesca Sorrentino, tronista di Uomini e Donne

Nonostante Francesca Sorrentino si sia beccata alcuni corteggiatori per così dire “retrò”, è stata senza dubbio molto educata, complimentandosi per la scelta della platea maschile al suo cospetto. Per lei sono scesi anche Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi e Simone Florian, che è stato un ex corteggiatore ai tempi di Luca Salatino. Per ora sembra essere partita con il piede giusto, quindi, Voto 8 per incoraggiamento!

Ida Platano: “No Maria, non me la sento”

A differenza di quanto pensavano tutti, Ida Platano non è la nuova tronista di Uomini e Donne. Una delusione per molti, che speravano di rivederla ancora una volta seduta sulla sedia rossa. Eppure, la batosta dello scorso anno non le ha dato più la fiducia di ricominciare e Ida ha declinato l’invito di Maria De Filippi di sedersi nel parterre femminile. Chapeau, Ida voto 9: è stata onesta con sè stessa e come riporta Isa & Chia, vuole solo dedicarsi al figlio e alla famiglia. Le porte per lei non sono chiuse, dato che la conduttrice le ha comunicato di aspettarla quando vuole.