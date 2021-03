UeD oggi, Sophie: bufera dopo Matteo, l’incontro con Gianluca complica

L’ex tronista sta ricevendo non pochi messaggi positivi sotto i suoi post sui social, dopo aver annunciato la rottura con il Ranieri; l’ultimo incontro con l’amico De Matteis non aiuta

Sophie Codegoni è finita nella bufera dopo l’addio con Matteo Ranieri. La coppia ha appassionato i telespettatori che seguono con passione Uomini e Donne. La storia d’amore è, però, arrivata al capolinea. Un annuncio che i fan speravano di non leggere mai, quello condiviso dall’ex tronista nei giorni scorsi. Dopo aver trascorso qualche settimana, mantenendo il silenzio sulla questione, Sophie ha poi deciso di confermare la rottura con l’ex corteggiatore genovese. Il pubblico di Canale 5 ha apprezzato entrambi all’interno della trasmissione. In particolare, Matteo è riuscito a conquistare il cuore di migliaia di telespettatori.

Con la sua dolcezza e la sua determinazione nel conoscere il Ranieri, la Codegoni nel tempo è stata rivalutata da molti. La scelta ha poi reso ancora più forte l’affetto che i fan nutrivano nei confronti di entrambi. Ma ecco che è arrivata la rottura, non accettata da tanti telespettatori. Proprio dopo l’annuncio sull’addio e la conferma di Matteo, Sophie viene duramente attaccata da vari haters. Sono molti coloro che affibbiano all’ex tronista le colpe per la fine di questa storia d’amore. Questi utenti sui social sono convinti che la Codegoni abbia raggiunto il suo obbiettivo, ovvero avere visibilità.

Sotto i suoi post su Instagram è possibile notare messaggi di affetto, ma anche quelli che l’accusano di aver preso in giro il Ranieri. La situazione si complica in queste ultime ore, a causa dell’incontro che ha avuto con Gianluca De Matteis. L’ex tronista si è mostrata in compagnia del suo ex collega, in giro per Roma. Al momento, pare che Sophie si trovi nella Capitale per lavoro. C’è un dettaglio che non passa inosservato: questa mattina, entrambi hanno condiviso una Storia, appena svegli, con la stessa canzone: Buongiorno a te di Luciano Pavarotti.

A far notare il dettaglio è Deianira Marzano, la quale non pensa che ci sia una relazione tra Sophie e Gianluca: “Una cosa organizzata dalle agenzie, per dare un po’ di popolarità a lei”. Va segnalato che i due non hanno mai nascosto che all’interno della trasmissione è nata una grande amicizia, che condividono anche con Davide Donadei. Dunque, i due si avranno sicuramente avuto un incontro amichevole.

Nonostante ciò, i fan di Matteo sono sempre più convinti che per Sophie sia stato semplice cancellare la loro love story.