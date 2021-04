UeD oggi, Luca ammette l’errore dopo il caos: Angela però non demorde

ll cavaliere fa un passo indietro dopo quanto accaduto in studio e decide di ammettere le sue colpe in una nuova intervista; dall’altra parte, la Paone continua a stare nella sua posizione

Luca Cenerelli, nel corso delle puntate di Uomini e Donne andate in onda in questi giorni, è stato al centro della scena. Fortemente criticato dai presenti in studio e dal pubblico a casa, il cavaliere si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma. In particolare, torna a parlare della questione legata ad Angela Paone, con cui è uscito per qualche settimana. La dama ha accusato Luca di aver risposto a dei commenti offensivi sul suo conto, dopo la fine della loro conoscenza. Gianni Sperti ha visto questa situazione in modo abbastanza negativo. L’opinionista crede che Luca stia mostrando una doppia faccia: in studio si mostrerebbe come una persona gentile e delicata, ma fuori sarebbe tutt’altro.

Intanto, in molti criticano la scelta presa da Elisabetta, che continua a restare ferma nella sua posizione dopo le accuse che sono state riservate a Cenerelli. In questa nuova intervista, il cavaliere ammette di aver sbagliato con Angela. Precisa che non era sua intenzione farle del male. “Mi sono reso conto di aver sbagliato e di aver ferito un persona”, confessa Luca. Non solo, si dichiara anche molto dispiaciuto per tutto quello che è accaduto. Da volto amato e apprezzato, è passato per essere uno di quelli più criticati di questa edizione.

Per quanto riguarda i dubbi di Gianni Sperti, ammette di non riuscire a capire cosa l’abbia portato a pensare negativamente sul suo conto. Il cavaliere è convinto che l’opinionista non riesca a capire le sue azioni. Nel frattempo, rilascia una nuova intervista anche Angela Paone, che si scaglia contro Luca! Su Uomini e Donne Magazine, la dama si dichiara molto delusa. Inoltre, aggiunge: “Non lo vedo neanche così bello!”.

Ora sta frequentando Riccardo Amante, con cui la conoscenza sembra procedere abbastanza bene. La sua partecipazione al programma non è iniziata forse nel migliore dei modi. Infatti, confessa che inizialmente era molto impaurita dalla situazione. A darle la forza di iniziare questo percorso è stato il promo della storia d’amore di Claudio e Sabina, che qualche settimana fa hanno lasciato il programma.

La nuova coppia del Trono Over ha dato l’incoraggiamento giusto ad Angela, che insieme a Isabella ora è uno dei volti più apprezzati dai telespettatori in questa nuova edizione della trasmissione di Maria De Filippi.